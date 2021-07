La strana ordinanza sull'isola di "Christo": vietati i mezzi "stranieri"

Biciclette e monopattini elettrici saranno vietati sulle strade dell’isola lacustre più grande d’Europa. Per tre settimane, dal 7 al 29 agosto, a Montisola, diventata famosa in tutto il mondo per la passerella di Christo, non si potrà sbarcare in sella a nessun mezzo a pedale. La decisione l’ha presa il sindaco che nelle scorse ore ha firmato un'ordinanza con cui vieta "lo sbarco e il transito a tutti i velocipedi, elettrici e non, stranieri".

La scelta politica

Il primo cittadino, Fiorello Turla, mette avanti le mani e scansa eventuali polemiche sottolineando come l’ordinanza garantirà la sicurezza dei suoi residenti. “In queste settimane estive - ha rimarcato Turla - sulle strade dell’isola assistiamo ad una vera invasione tra biciclette normali ed elettriche oltre a monopattini. L’ordinanza è stata adottata per garantire la sicurezza: in Comune lavora un solo vigile che da solo non può sorvegliare tutto“.

La sicurezza prima di tutto

Del resto l’isola, che svetta nel cuore del lago d’Iseo, ha un perimetro di nove chilometri e le strade che si arrampicano fino alla vetta del monte da tempo sono diventate terreno ideale per le gite a pedali. “Per le tre settimane di agosto vogliamo stare tranquilli - ha raccontato il sindaco -. Non riusciremmo a garantire neppure il recupero chi dovesse uscire di strada o provocare incidenti lanciandosi a folle velocità dalle discese“.

Le salite più ambite

I ciclisti con bici elettriche approdano a Montisola per affrontare l’arrampicata al Santuario della Madonna della Ceriola, 700 metri di dislivello, mentre i “normali“ si fermano nella frazione di Cure evitando l’ultimo strappo di montagna.

Il blocco alla mobilità a pedali è quindi una esigenza per tutelare i residenti dell’isola che, per spostarsi da una frazione all’altra, usano esclusivamente motorini e bici visto che non esistono auto che circolano in strada. Dal 7 al 29 agosto, quindi, nessun ciclista non residente potrà arrivare con la sua due ruote a Montisola.

Biciclette solo a noleggio sull'isola

Se proprio non si resiste e si vorrà sfidare i sentieri allora l’unica soluzione sarà quella di affittare il mezzo nei «rent a bike» presenti che hanno un numero di bici contingentate.