Orrore a Macerata: bimba cade dal terzo piano, la madre trovata coi polsi tagliati

Una bimba indiana di 4 anni si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduta da una finestra della propria abitazione, posta al terzo piano di un condominio in via Dante Alighieri a Macerata. Dopo essere precipitata la piccola è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza in codice rosse nella struttura ospedaliera di Torrette di Ancona. Intervenuto sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ha dovuto prestare soccorso anche alla mamma della bimba, anche lei di origini indiane, trovata in casa con alcune ferite ai polsi. La donna è stata trasportata all’ospedale di Macerata e poi ricoverata.

Indaga la Procura

Non è ancora stato chiarito se si sia trattata di una disgrazia oppure di un gesto estremo della donna che si trovava nell’appartamento con il marito. Sull’episodio sta indagando la Squadra Mobile di Macerata in coordinamento con il pubblico ministero Stefania Ciccioli. La procura di Macerata ha affidato a carabinieri e polizia il compito di ascoltare alcuni testimoni, residenti del condominio dove è avvenuta la tragedia e i parenti della donna.

Secondo quanto fino a questo momento è stato ricostruito dagli investigatori, nel pomeriggio di ieri, verso le 16 di domenica primo maggio, la bimba sarebbe caduta da una finestra della sua casa, posta a una altezza di circa una decina di metri, mentre si trovava in casa con i suoi genitori, di origine indiana. La piccola vittima, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute da passanti, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Attualmente si trova ricoverata, in prognosi ancora riservata, nel Reparto di Rianimazione dell'Ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dopo un primo intervento dei medici di Torrette, e non sarebbe comunque in pericolo di vita. Da quanto reso noto, quando è stata soccorsa era cosciente e i medici hanno riscontrato nella bimba alcune fratture, uno pneumotorace e quella che sembrerebbe una lieve ferita da arma bianca al collo.

Caduta accidentale o procurata?

La Squadra mobile, diretta dal commissario Matteo Luconi, ha svolto un lungo sopralluogo nell'abitazione e i rilievi necessari alle indagini, svolti in collaborazione con la Polizia Scientifica, in particolare sulla finestra e sul balcone attiguo della casa, per accertare se la caduta sia stata accidentale o provocata. Importanti, per capire se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto volontario della mamma, saranno le testimonianze di alcune persone, anche loro presenti all'interno dell'appartamento al momento della tragedia.