"Non è morta subito". Le 11 coltellate e l'orrore sul corpo di Elena Del Pozzo

Elena Del Pozzo, la bimba di Mascalucia uccisa dalla mamma, è stata colpita con più di undici coltellate. È quanto emerge dall'autopsia eseguita dal medico legale incaricato dalla Procura di Catania. Gli accertamenti autoptici hanno evidenziato altresì che la morte non è stata immediata. Gli inquirenti hanno disposto anche gli esami tossicologici per verificare se la piccola sia stata sedata o meno prima della brutale aggressione.

Le undici coltellate

Un solo fendente sarebbe stato letale anche se, dai primi riscontri medico-legali, è emerso che Elena sia stata colpita per più di undici volte. " Una coltellata ha reciso i vasi arteriosi dell'arteria succlavia, ma la morte non è stata immediata ", ha precisato il procuratore di Catania, Carmelo Zaccaro, riguardo all'esito dell'autopsia. "Il decesso è intervenuto dopo più di un'ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13" , ha continuato Zaccaro - L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata ". Le ferite riscontrate sul corpo della bimba sono compatibili con un coltello da cucina. La salma si trova ancora all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro dove, nelle prossime ore, saranno eseguiti anche gli esami tossicologici.

L'interrogatorio della mamma