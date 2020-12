Bit: Italia meta dei sogni, e i buyer esteri puntano su cultura, lusso e qualità della nuova offerta

L’emergenza sanitaria ha fermato il turismo internazionale, viaggi e vacanze sono “sospesi” e si aspetta di ripartire fa cambiamenti e nuove regole e novità per operatori di settore eturisti, ma l’Italia rimane sempre top of mind nei desideri dei viaggiatori di tutto il mondo. BitMilano sta lavorando per un’edizione 2021 che, con le sue nuove date a fieramilanocity dal 9 all’11 maggio, valorizzerà ancora di più questo “effetto Italia” presentando un’offerta innovativa, in linea con le nuove richieste dei turisti.

Ma quali sono queste nuove richieste? Quali tendenze si stanno delineando in vista della nuova normalità? A spiegarlo attraverso BitMilano è un panel di operatori che all'estero offrono vacanze in Italia. Innanzitutto un nuovo concetto esperienziale di lusso che guarda alla riscoperta di piccole destinazioni nascoste, dei borghi in particolare, ricercando sistemazioni come i boutique hotel e location di charme, anche non necessariamente alberghiere.

“Lavoriamo con quasi tutte le regioni italiane e speriamo di trovare delle ville o appartamenti con piscina – dice Massimiliano Mostardi dell'operatore britannico Villa Rent Italy –. Come nuove destinazioni ci piacerebbe approfondire la costa tirrenica e le isole. È ancora presto per fare delle previsioni, ma siamo certi che la tipologia di strutture che trattiamo sarà sempre più attrattiva”.

Affermazione importante per indica nel lusso tailor-made, un terget di mercato che richiederà in futuro un’ancora più stretta collaborazione tra operatori italiani e buyer internazionali: “Siamo un operatore specializzato in esperienze personalizzate di lusso esclusivamente in Italia – aggiunge dalla Spagna Juana Barbera Diago di Bambivva Travel –. Per garantire l’elevatissima qualità del prodotto che offriamo ispezioniamo personalmente tutte le location proposte vogliamo tornare a farlo prima possibile per arricchire la nostra offerta di nuove proposte. Mi piacerebbe, infatti, che la selezione in corso portasse a una crescita dell’offerta luxury”. Ora Rotenberg dell’israeliano Ora Italia Tours parla di “nuovo rinascimento” perché, afferma, “in Italia ‘novità significa rinascere dall’antico, è questa la grande forza della destinazione di cui sono quasi dipendente, in senso buono. Campagna, natura e antichi borghi, l’Italia eterna che tutti sogniamo, guideranno anche la ripresa”.

Naturalmente sono ancora e lo saranno, molte richieste le mete tradizionali come le città d’arte, dove si ha una gran voglia di tornare, ma in modi nuovi con una richiesta di maggiore attenzione ai servizi e di una crescita delle tecnologie e delle competenze professionali. “Quello che mi manca sono soprattutto le emozioni: tornare a visitare i fornitori amici sullo sfondo di paesaggi meravigliosi – commenta dalla Russia Irina Korabelnikova di Jet Travel –. Ciò che mi aspetto, invece, è trovare nuove tecnologie al servizio della sicurezza: dalla disinfezione alla gestione del distanziamento. L’emergenza ha cambiato le tempistiche di prenotazione e non vediamo l’ora di tornare a comprare i prodotti per l’estate, come mare e montagna, laghi, terme ed escursioni, come stiamo già facendo per altri mercati mediterranei ed extraeuropei”.

Anche Natalia Divirs di Intourist “prevede di ricevere più richieste per destinazioni già famose e conosciute nel nostro mercato”. Un esempio, spiega sono “le destinazioni di mare o le città d’arte più note e più visitate, ma da vivere in modo nuovo, con sistemazioni diverse, per noi sono importanti principalmente la disponibilità, la posizione, e la location in punti strategici per i turisti: siamo sempre alla ricerca di nuove strutture con queste caratteristiche”.

Tra le destinazioni che i buyer internazionali sperano di poter riacquistare presto ci sono infatti, soprattutto sui nuovi mercati, anche le città d’arte, come concorda Zoran Gjorshevski di International Ana Tours (Macedonia): “Il nostro è un mercato emergente e i viaggiatori sono molto interessati alle mete classiche. Ma per il 2021 intravediamo anche una richiesta di nuove destinazioni. Ci aspettiamo che gli operatori italiani rilancino con nuove offerte e che approfittino della riorganizzazione richiesta dalla nuova situazione per migliorare alcuni servizi”.

Se i mercati emergenti rappresentano un’importante carta da giocare per la ripresa, quelli storici continueranno a contribuire in maniera importante ai volumi, rivolgendosi spesso a clienti repeater che cercano destinazioni inconsuete. “Per la riapertura guardiamo soprattutto al Piemonte e alla Campania – sottolinea Guillaume Vaudey de Vaudrey di Cosmopolis, operatore francese –. L’Italia è un Paese molto diversificato, provincia per provincia, e noi trattiamo ogni destinazione in modo diverso. Se dovessi trovare un leitmotiv tra i viaggiatori, direi l’interesse per la cultura. In primavera riprenderemo le attività e punteremo su questo asset per tornare a crescere”.

Nella prospettiva della nuova normalità non sarà da trascurare nemmeno il segmento Mice, i meeting, incentive e congressi. Digitalizzazione crescente e sempre maggiore flessibilità delle location è quanto si aspettano dall’offerta italiana gli operatori internazionali di questo settore. “I professionisti del nostro comparto hanno dimostrato grande resilienza – conclude Gael De Clarens dell’ungherese The Mice Agency – e sono consapevoli che devono pianificare per un domani diverso. Il mercato Mice ripartirà dapprima dal livello nazionale e poi, gradualmente, con viaggi brevi verso i Paesi confinanti. Ci aspettiamo che anche l’Italia sia in grado di fornire prodotti di questo tipo”.

Per i buyer internazionali, la prossima primavera si delinea come il momento migliore per riprendere ad acquistare la destinazione Italia e BIT sarà pronta ad accoglierli in tutta sicurezza a fieramilanocity. Per informazioni: www.bit.fieramilano.it; @bitmilano