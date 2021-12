Boato all'alba a Milano: esplode un palazzo. Trovate taniche di benzina accanto a una donna

Esplosione e incendio a Milano questa mattina all'alba in un palazzo di proprietà di Generali Real Estate in via Benigno Crespi, in zona Maciachini poco dopo le 5. I vigili del fuoco hanno individuato l'origine della deflagrazione al piano -1 dell'edificio, che ospita soltanto uffici e per questo era vuoto. Nel locale tecnico è stata ritrovata una donna di 43 anni in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e hanno rinvenuto la donna ferita. Immediata la chiamata al servizio Areu, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica del 118 per i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incendio ha riportato ustioni importanti al volto e l'esplosione le ha causato traumi agli arti superiori e inferiori.

La donna, di origine brasilian,a è una delle addette alle pulizie del palazzo e, da una prima ricostruzione della polizia, sembrerebbe che ad appiccare il fuoco sia stata la stessa donna rimasta ferita. Fonti investigative ipotizzano che la donna possa aver agito per motivi sentimentali. Dai primi accertamenti non ci sembrerebbero esserci dubbi sull'origine dolosa del gesto: vicino alla donna ferita c'erano due taniche di benzina, i cui vapori hanno generato lo scoppio.

I vigili del fuoco hanno già effettuato le verifiche strutturali all'edificio, che non dovrebbe aver riportato danni nell'esplosione e nell'incendio. Altri controlli verranno effettuati nelle prossime ore ma non sono state segnalate criticità.