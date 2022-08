Bolletta da 4 mila euro, il titolare: "Pizza a 10 euro o chiudo?"

Una bolletta dell’energia elettrica pari a oltre 4 mila euro e relativa al solo mese di luglio. E il titolare della pizzeria l’affigge sulla vetrina con un cartello accanto che recita: “Quando le spese diventano insostenibili, mettere una pizza a 10 euro e passare da ladro o chiudere l’attività?” . È la provocazione scelta dal ristorante pizzeria Funky Gallo di Roncadello, piccola frazione di Casalmaggiore, al confine tra le province di Cremona e di Mantova. Il proprietario ha voluto così sensibilizzare anche i suoi clienti sulle difficoltà che stanno vivendo le attività di ristorazione e non solo in questo periodo.

Prezzi dell’energia alle stelle e le attività soffrono

Il caso della storica attività di Roncadello è solo uno dei tanti in Italia. Il caro bollette sta diventando un dramma e a poco sembrano servire gli interventi del Governo per calmierare gli aumenti. La pizzeria Funky Gallo è conosciuta per l’ottima qualità delle sue pizze e per i prezzi mediamente più bassi della concorrenza. Ma ora? È la domanda che pone lo stesso gestore, Alberto Rovati, ai suoi clienti. "La bolletta dell’energia elettrica mi è arrivata domenica scorsa: la sera stessa ho deciso di esporla - spiega al Corriere della Sera Alberto Rovati - Non l’ho certo fatto per spaventare i clienti, dato che loro sono affezionati e credo che arriveranno ancora. Ma per essere molto trasparente. E per lanciare una forte protesta: così non si va avanti".

In un anno aumento del 300%