Bologna, bimba di 10 anni invia foto osè a 17enne e viene ricattata

Si torna a parlare di ricatti a sfondo sessuale via web: stavolta l'increscioso episodio si è verificato a Bologna, ed a rendere ancora più sconcertante questa notizia è la giovanissima età dei coinvolti, considerato che la vittima ha solo 10 anni ed il presunto aguzzino 17. Del caso si stanno ora occupando le forze dell'ordine, impegnate nelle indagini indispensabili per risalire alle dinamiche della vicenda.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti e riferito dai quotidiani locali, che hanno riportato le ancor poche informazioni rilasciate, i due minorenni si sono conosciuti online durante la fine dello scorso 2019, ed hanno cominciato a scambiarsi frequentemente dei messaggi. L'amicizia nata sui social network ha tuttavia assunto toni sempre più foschi, quando il ragazzo di 17 anni, facendo probabilmente leva sull'ingenuità della bambina, ha iniziato a chiederle delle foto sempre più intime. Questa, almeno, la versione della minore, la quale ha raccontato di non essersi inizialmente preoccupata delle strane richieste del giovane.

Decisa a mantenere quel legame nato sul web, la ragazzina ha assecondato le volontà del 17enne, inviandogli scatti sempre più espliciti fatti al proprio corpo, senza forse realmente comprendere quanto in realtà stava accadendo. Il rapporto fra i due è quindi andato avanti fino a quando l'atteggiamento del giovane non è improvvisamente cambiato. Da simpatico e dolce, il ragazzo sarebbe divenuto autoritario e minaccioso, soprattutto nei momenti in cui la bambina mostrava qualche esitazione dinanzi all'ennesima richiesta di fotografie personali.

Durante una discussione sorta dopo il rifiuto della minorenne di inviare altre immagini, il giovane è quindi uscito allo scoperto. “Devi fare quello che ti chiedo. Se non fai come ti dico, metto le foto che ho in rete e le faccio vedere a tutti” , le avrebbe detto, come riferito dalla vittima e riportato da “Il Resto del Carlino”.

Da questo momento in poi, dunque, il rapporto fra i due si è definitivamente incrinato. Spaventata dalle minacce del 17enne e non sapendo come uscire da quella terribile situazione, la bambina ha fortunatamente deciso di rivolgersi ai propri genitori, con i quali si è confidata. “ Ho paura. Io non credevo di fare qualcosa di male. Io non so più cosa fare ", avrebbe detto, in preda alle lacrime.

I familiari della vittima hanno quindi raggiunto la questura di Bologna per sporgere formale denuncia ed in breve sono state avviate le indagini. Individuato facilmente, il 17enne, un ragazzo residente in provincia di Pisa, si trova ora al centro dell'attività investigativa. Proprio negli scorsi giorni gli inquirenti hanno sequestrato il computer ed il telefono cellulare del ragazzo, così da acquisirne il contenuto e verificare il racconto della vittima.