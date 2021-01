Si stacca una parete rocciosa: crolla albergo a Bolzano

Intorno alle 15, una frana di sassi si è abbattuta sull'albergo Eberle, una nota struttura nella zona di Sant'Osvaldo sopra la città di Bolzano. Una parte dell'edificio è stata distrutta, sommersa dai massi staccatisi della parete rocciosa. Per il momento non si hanno notizie di vittime, ma i soccoritori sono sul posto per svolgere accertamenti.

L'hotel era chiuso a causa dell'emergenza legata alla pandemia da nuovo coronavirus, quando la frana si è abbattuta sulla struttura, causando il crollo del salone delle feste dell'albergo. Per questo, si ritiene che all'interno non fossero presenti persone, ma le ricerche dei soccorritori continuano, per escludere ogni possibile vittima. I sassi si sono staccati da Monte Tondo, montagna che poi porta sul famoso altopiano del Renon.