"Bombardata dai messaggi": parla l’influencer omonima di Giorgia Meloni

Tempi duri per gli omonimi dei politici, soprattutto se si chiamano come la leader di Fratelli d'Italia. Ne sa qualcosa Giorgia Meloni, 21 anni il prossimo mese, sarda di nascita e che porta un cognome importante come quello della vincitrice delle elezioni politiche. Dall'inizio della campagna elettorale alle ultime ore, l'influencer ha avuto a che fare con una grande quantità di messaggi, con molta gente che l'ha davvero scambiata per la politica.

Cosa è successo alle urne

Una scena comica, però, è accaduta anche quando la giovane si è recata alle urne per assolvere al proprio dovere. Domenica scorsa, giunta al seggio elettorale di Sinnai, in provincia di Cagliari, gli scrutatori le hanno chiesto come si chiamasse: " Giorgia ", afferma la ragazza, " e di cognome? ". Risposta: " Meloni ". Tutti si fermano, la guardano e le chiedono di ripetere il proprio cognome. " Mi chiamo Giorgia Meloni ". " Grandi risate, iniziano tutti a ridere ", racconta su un video pubblicato sul proprio profilo Tik Tok.

"Instagram e Tik Tok sono esplosi"

La giovane ragazza cagliaritana già da luglio riceveva numerosi messaggi in privato, ma dopo la vittoria della leader di Fratelli d'Italia la situazione è precipitata. " I miei direct sono esplosi, una cosa allucinante ", sottolinea la giovane. Giorgia ricorda che già durante l'estate era stata " massacrata di messaggi tutti uguali ", spiega, e ne mostra qualcuno ai suoi 87mila follower: da chi le ha scritto " Complimenti per la vittoria " ad altri che hanno azzardato " Posso votare te invece della tua omonima politica? ".

"Elezioni più pesanti per me..."

Altri utenti l'hanno davvero scambiata per la rappresentante politica: " Vedremo, se perdi esci dal governo elettorale " recitava un messaggio del 12 settembre. Altri le hanno scritto, quasi minacciosi, " C'è solo una Giorgia Meloni " per poi concludere con " quella categoria simpatica ", come dice la giovane influencer, riferendosi alle battute sul suo fisico da parte di alcuni leoni da tastiera.