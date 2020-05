Bonus di 500 euro per le biciclette e monopattini: come averlo

Cinquecento euro per l’acquisto di biciclette e monopattini, ma anche segway, overboard. Ecco la nuova misura allo studio del governo a sostegno della mobilità cittadina. A darne notizia è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che in un'audizione alla Commissione trasporti della Camera dei deputati ha dichiarato: "È allo studio e in dirittura d'arrivo il riconoscimento di un bonus di mobilità alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50mila abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini" .

Il provvedimento dunque non sarò a vantaggio di tutti i cittadini italiani, ma solo di quelli che abitanti in città con più di cinquantamila abitanti. L’assegno-incentivo fino a un massimo di cinquecento euro è stato pensato per agevolare gli spostamenti in città, alleggerendo le strade da automobili e motociclette.

Quello delle dimensioni demografiche del proprio comune di residenza dovrebbe essere l’unico paletto della misura, dal momento che la titolare dem del Mit ha dichiarato che il bonus sarà "erga omnes": traducendo il termine del linguaggio giuridico-amministrativo, significa che sarà "nei confronti di tutti" e per questa ragione svincolato dal reddito familiare.

Il bonus da 500, inoltre, potrà essere anche utilizzato per l’affitto dei mezzi di sharing, come veicoli o scooter.

L’incentivo, insomma, mira ad aiutare le città e soprattutto le metropoli, dal momento che con il ritorno al lavoro e alla "normalità" le strade rischiano di tornarsi a riempire, con un conseguente rischio della risalita dei contagi da coronavirus. E un nuovo picco di infezioni da Covid-19 è uno scenario che il governo e le sue numerose task force devono assolutamente evitare per sventare un secondo lockdown che sarebbe davvero insostenibile per l’economia e la salute del Paese.

Il nodo attuale è rappresentato da quei tre milioni di persone che sono tornate in movimento sul territorio nazionale con la Fase 2 scattata lunedì 4 maggio. Secondo quanto riferito da Paola De Micheli stessa, il 10% dei questi tre milioni – dunque 300mila italiani – prende i mezzi pubblici per i propri spostamenti quotidiani.