Cacciari spiazza tutti: "Ecco cosa farò a Natale". Ed è imbarazzo in tv

Cosa faremo a Natale? In attesa del nuovo dpcm, gli italiani cercano di organizzarsi per trascorrere le festività natalizie al meglio, rispettando le indicazioni finora trapelate dal governo. Quel che è certo è che né a Natale e nemmeno a capodanno ci si potrà riunire come si è fatto fino a un anno fa, quando le festività erano l'occasione per rivedere tutti gli amici e i parenti che durante l'anno sono lontani. Stop alle tavolate con decine di persone e, soprattutto, niente cenoni, veglioni e feste in piazza nella notte di San Silvestro. Qualcuno dice che dovremmo abituarci a questa nuova normalità che ci accompagnerà a lungo ma per fortuna c'è anche chi riesce a ironizzare, come il filosofo Massimo Cacciari.

Ospite di Cartabianca, il professore ha intrattenuto una conversazione con Bianca Berlinguer sui temi del Natale. I dubbi sono ancora molti e non è nemmeno certo che vengano dissipati con il dpcm che dovrebbe essere firmato tra oggi e domani. Tra le poche (quasi) certezze c'è il divieto di spostamento tra regioni, con una deroga per i residenti, e la forte raccomandazione di non creare assembramenti all'interno delle abitazioni. Dovrebbe essere confermato il coprifuoco alle 22 e fino alle 6 mattino ma si sta discutendo sull'eventualità di una deroga per la messa di Natale a mezzanotte. In questo labirinto di raccomandazioni, divieti e incertezze, Massimo Cacciari è riuscito a tirare fuori la sua vena ironica. Alla domanda di Bianca Berlinguer su quali siano i suoi piani per le festività natalizie, il filosofo ha risposto con una battuta: " Farò un'orgia, un assembramento, un comizio in piazza San Marco ".