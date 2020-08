Briatore ora rompe il silenzio: "Il virus? Ho una prostatite..."

Flavio Briatore non ha contratto il coronavirus. Ed è stato proprio lui a fugare ogni dubbio con una bella e chiara telefonata al Corriere. “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato” ecco svelato il ricovero all’ospedale milanese. Però c’è da dire che, già che era nella struttura ospedaliera, un tampone glielo hanno fatto comunque. E adesso aspetta l’esito, facendo ovviamente i dovuti scongiuri alla faccia di chi lo vedeva già spacciato e parlava di karma. Perché adesso sembra che questa parola vada per la maggiore, qualsiasi cosa negativa accada dipende dal karma.

Briatore ricoverato per infiammazione alla prostata

Certo, è appena tornato da Porto Cervo e potrebbe anche avere contratto il Covid, ma per il momento Briatore si sente benissimo e, a parte l’infiammazione alla prostata, non sembra avere nulla. Alla domanda sulla polmonite, l’imprenditore deve sospendere la telefonata perché sono entrati i medici. Si fa vivo un’ora dopo con un messaggio WhatsApp spiegando che è stato messo sotto flebo e non può continuare a parlare. Del risultato del tampone non dice nulla, ripete solo che sta bene. La voce sembra fosse potente e sonora, non certo come quella di un paziente con gravi difficoltà respiratorie e con un piede nella fossa.

Ieri pomeriggio, dopo che si era diffusa la notizia di un possibile contagio per Briatore, un comunicato del Billionaire, il locale in Sardegna di cui è il proprietario, aveva parlato di “leggera febbre e sintomi di spossatezza” e che le sue condizioni erano stabili. Tutto è iniziato quando nella giornata di ieri era girata la notizia che altri 52 dipendenti, dopo i primi sei camerieri scoperti lo scorso 18 agosto, erano risultati positivi al coronavirus. I tamponi erano stati fatti a tutti mentre si trovavano in isolamento. Briatore però non sembra lo avesse fatto, nonostante a Ferragosto avesse giocato a calcio con l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato positivo.

Dopo l’ordinanza del sindaco di Arzachena, in Costa Smeralda, che imponeva restrizioni alle serate e alla movida, era iniziata la polemica tra l’imprenditore e il primo cittadino, Stefano Ragnedda. A colpi di battute sui social. Proprio su Facebook e compagnia, molti utenti avevano commentato la notizia del ricovero per coronavirus al San Raffaele, curato dal professor Alberto Zangrillo, che di polemiche e attacchi ne sa qualcosa.