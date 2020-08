Bufera su rientro a scuola, i presidi protestano: "Vogliamo tutela penale"

Dopo l'acceso dibattito sulle discoteche, è la scuola l'argomento caldo di questa estate pandemica. In previsione del 14 settembre, quando è previsto il ritorno tra i banchi, monta una nuova polemica sulle misure anti-covid. Stavolta, sono i presidi a reclamare la necessità di una riapertura ben programmata e la revisione della norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. "Chiediamo risorse adeguate e che vengano pubblicato il prima possibile il calendario per i banchi monouso ", chiedono a gran voce i dirigenti scolastici.

"Rivedere responsabilità penali dei presidi''

Oltre al danno, la beffa. L'attuale norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro prevede che, in caso di malattia, le responsabilità penali siano imputate ai dirigenti scolastici. Un dettame paradossale, secondo l'Associazione Nazionale presidi, che necessita di essere riaggiustato prima della rientro nelle aule. " Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il Covid è equiparato a un incidente sul lavoro. - spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, alle pagine del Corriere della Sera - Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla. Non parliamo di scudo penale perché quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati, e i presidi non sono delinquenti o malfattori ". Poi continua: " I dirigenti scolastici chiedono risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il rientro a scuola in sicurezza. Servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell’organico. Non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi dai presidi, dai loro collaboratori, dal Ministero e dai suoi uffici territoriali, dagli enti locali affinché la ripartenza avvenga per tutti nella massima sicurezza ".

"Calendario per i banchi subito"