"C'è un topo". Allarme nel pronto soccorso dell'ospedale

L'ospedale Sant'Andrea di La Spezia è stato recentemente oggetto di un'operazione di derattizzazione, conclusasi peraltro proprio nelle scorse ore. Il motivo principale? La presenza di un topo segnalata all'interno del pronto soccorso, immortalata dallo scatto di un utente che ha poi fatto il giro del web in pochissimo tempo. Questo è quanto accaduto nel nosocomio della città ligure nei giorni scorsi, stando perlomeno a quanto riportato dai media locali. Tutto è partito qualche giorno fa, da una foto pubblicata sulla pagina Facebook satirica "Spezzino vero": si vede chiaramente un roditore appoggiato con le zampe anteriori alla porta che dà accesso alla zona del triage, già all'interno della struttura.

Un'immagine inviata con tutta probabilità da una persona che si trovava al pronto soccorso in quel momento e che è subito diventata virale, per la sua particolarità. " La domanda è: dove si trova questo simpatico topastro? - si legge nella didascalia che accompagna la fotografia, sul gruppo social - alla Fiera del Formaggio di Comastro Parmense, ripreso nell'atto di chiedere l'ingresso? Oppure in coda all'ingresso del nuovo ospedale?". Se quelli di Spezzino Vero non hanno risparmiato sull'ironia, le reazioni dinanzi all'episodio da parte dell'utenza sono state ovviamente discordanti: c'è stato chi ha gridato allo scandalo chiedendo un intervento immediato all'Asl e chi crede che si tratti di un "fake", di una foto decontestualizzata oppure realizzata ad arte. Ad ogni modo, Asl non ha voluto correre rischi e già mercoledì scorso aveva annunciato l'intenzione (poi portata a termine) di provvedere a bonificare l'ala dell'edificio nella quale sarebbe entrato l'animale.