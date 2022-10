Caccia ai cadaveri di Dahmer: la nuova sfida choc sui social

Immedesimarsi in un serial killer per vedere cosa si prova alla visione di sangue e cadaveri. È la nuova sfida lanciata dai giovanissimi utenti di Tik Tok che, in scia alla nuova serie tv targata Netflix, hanno dato vita alla "Dahmer challenge". Gli amministratori del social hanno già censurato molti video e bannato il profilo di alcuni tiktoker (è il nome di chi realizza e condivide i contenuti sulla piattaforma). Nel frattempo, si è attivata anche la Polizia Postale monitorando periodicamente il fenomeno e promuovendo una campagna di sensibilizzazione sui rischi degli ultimi trend.

Cos'è la "Dahmer challenge"

La nuova sfida social, come ben spiega la giornalista Erika Chielli sulle pagine de Il Messaggero, si ispira al "cannibale di Milwaukee" che terrorizzò gli Stati Uniti tra la fine degli anni '70 e l'inizio dei '90. Jeffrey Dahmer uccideva le vittime - furono 17 in totale - con modalità piuttosto cruente: dapprima strangolandole e poi smembrando i corpi. Successivamente scattava foto ai cadaveri in modo da conservare un ricordo dell'impresa sanguinaria. Quelle immagini sono state rilanciate di recente nella miniserie documentaristica, destinata a un pubblico adulto, sulla nota piattaforma statunitense che propone contenuti d'intrattenimento via internet. Chi partecipa alla "Dahmer challenge" deve recuperare le polaroid del serial killer e pubblicare poi un video in cui si riprende mentre osserva l'istantanea scelta. Per superare la sfida bisogna trattenere sentimenti di inquietudine o turbamento alla visione degli scatti.

I precedenti