"In Calabria mafia e terremoti". Dopo Easyjet spunta pure la guida turistica

Il "caso Easy-Jet" sulla presentazione poco lusinghiera della Calabria nella pagina dedicata all'aeroporto di Lamezia Terme ha suscitato furiose polemiche. La compagnia aerea è stata costretta a scusarsi con un comunicato ma l'onda di indignazione non si è placata, tanto da essere uno degli argomenti più discussi su Twitter nel corso dell'intera giornata. Il sito di micro-blogging, però, ha fatto emergere un'altra situazione simile, proveniente dalla guida Lonely-Planet, che probabilmente perdura da più tempo e dalla quale chi ha creato il contenuto per la pagina Easy-Jet potrebbe aver preso spunto, visto che gli argomenti portati sono molto simili.

Accostare la Calabria alla mafia e ai terremoti da parte della compagnia aerea inglese è stato un azzardo, tanto che in mattinata sono arrivate le scuse. Gli utenti di Twitter, però, sono sempre molti attenti e hanno individuato un testo con contenuti molto simili nel popolare sito dedicato ai viaggi. Le guide Lonely-Planet sono tra le più autorevoli e diffuse il tutto il mondo e sono in grado di influenzare le decisioni dei viaggiatori. Le parole spese per descrivere la Calabria, sebbene possano apparire smussate rispetto a quelle utilizzate da Easy-Jet. esprimono sostanzialmente lo stesso concetto. " Se le corse in Vespa, la siesta e l'Italia più caotica esistono ancora, sono in Calabria. Segnata dai frequenti terremoti, senza Matera o Lecce che le conferiscono lo status di meta del turismo di massa, questo è un angolo d'Italia meno globalizzato e più omogeneo. L'entroterra montano e una lunga storia di povertà, di attività mafiosa e di emigrazione hanno contribuito alla sua particolare cultura ", si legge nella descrizione della guida Lonely-Planet della Calabria.

Proseguendo, Lonely-Planet dice che probabilmente la Calabria non è il primo posto che un turista visiterebbe in Italia ma che, chi vuole trovare le atmosfere incontaminate della Dolce Vita, ancora senza censure e senza tutto ciò che altrove è stato realizzato a uso e consumo del turismo, in Calabria trova quello che cerca. Le polemiche anche in questo caso sono state forti su Twitter, anche se non hanno raggiunto la viralità di quelle contro Easy-Jet. Infatti, basta aprire la guida Lonely-Planet in lingua inglese per trovare ancora, nero su bianco, queste parole. In queste ore si è gridato al boicotaggio per la compagnia aerea inglese, che ha fatto un passo indietro esprimendo tutta la sua stima e il suo amore verso questa regione.