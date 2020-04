Stranieri fermano automobilista, lo pestano e lo derubano

Si gettano in mezzo ad una strada di Capannori (Lucca) per bloccare un automobilista di passaggio con l'intenzione di rapinarlo, poi lo colpiscono alla testa con una spranga di ferro, infine si allontanano col bottino e le chiavi del veicolo di sua proprietà per impedirgli di inseguirli o di chiedere aiuto.

Protagonisti in negativo dell'agguato e della violenta aggressione tre uomini di chiare origini straniere, tuttora ricercati dalle locali forze dell'ordine che stanno tentando di risalire all'identità dei rapinatori.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, che hanno riportato alcuni dettagli dell'incresciosa vicenda, l'episodio si è verificato durante il pomeriggio di ieri, mercoledì 1 aprile, lungo via del Popolo. Sono all'incirca le ore 17:00, quando sulla strada del comune di Capannori tre extracomunitari entrano in azione, riuscendo a bloccare ed a far accostare una vettura al volante della quale si trovava un giovane del posto.

I malviventi brandiscono minacciosamente una spranga di ferro contro il ragazzo, costretto a scendere dal veicolo, con l'intenzione di farsi consegnare il telefono cellulare di sua proprietà. La vittima, ancora frastornata per quanto stava accadendo, decide di collaborare per evitare ogni genere di rischio, ma ciò non è comunque sufficiente ad impedire ulteriori conseguenze. Pur avendo ottenuto senza alcuna resistenza ciò che volevano, infatti, gli stranieri decidono comunque di aggredire il giovane, centrato in testa con un forte colpo di spranga.

Con lo scopo, probabilmente, di non farsi inseguire e di non permettere al giovane di poter chiedere aiuto, i malviventi estraggono le chiavi dal quadro elettrico del cruscotto e fuggono a piedi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Fortunatamente in aiuto del ragazzo, sanguinante ed ancora sotto choc per l'accaduto, interviene un passante, che lancia immediatamente l'allarme contattando le forze dell'ordine ed il 118.

Prima di affidare la vittima alle cure dei sanitari, i carabinieri del comando stazione di Capannori cercano di ottenere qualche informazione sull'accaduto e quanti più dettagli possibili dell'aspetto fisico e degli abiti indossati dai rapinatori extracomunitari, così da avviare le ricerche fin da subito. Al momento le indagini risultano ancora in corso.

Il giovane automobilista, ferito e sanguinante per il colpo alla testa, è stato successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca, per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.