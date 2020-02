Capuozzo sferza Mattarella: "Sul coronavirus ha sbagliato"

Dopo buonisti, maggioranza giallorossa (presidente del Consiglio compreso) e Beppe Sala, ora Toni Capuozzo ha qualcosa da rimproverare anche a Sergio Mattarella. Già, perché il giornalista critica aspramente la scelta del capo dello Stato nelle scorsi giorni di fare visita a una scuola, entrando in una classe con bambini cinesi, in seguito alla proposta di Lombardia e Veneto – avanzata dai governatori Attilio Fontana e Luca Zaia – di mettere in quarantena gli studenti rientrato dal Paese del Dragone.

Intervistato da Libero, l’ex inviato di guerra attacca così l’inquilino del Quirinale: "Il gesto del presidente della Repubblica ha legittimato tutti quanti ad abbassare la guardia, a non comportarsi con la dovuta cautela. Quella sua visita è stato un gesto simbolico e anche una guida per l'azione, non avrebbe portato i fotografi con sé altrimenti" . E in riferimento al contagiato 38enne di Codogno, lo scrittore puntualizza: "Così se un collega rientrato dalla Cina mi invita a una cena, io mi sento rassicurato dal comportamento del mio presidente e penso: se non si preoccupa lui, del fatto che qualcuno di quei bambini poteva essere appena tornato dal capodanno cinese, perché dovrei preoccuparmi io?" . Chiaro, no?

Il blogger mette nel mirino il buonismo e l'"antirazzismo spicciolo" commentando un’iniziativa di solidarietà alla comunità cinese tenutasi a Milano la scorsa settimana: "C’è stata perfino una ‘notte delle bacchette’ per testimoniare vicinanza ai ristoratori cinesi. In un Paese che se ne fotte dei piccoli locali che chiudono, se ne fotte di calzolai e artigiani che spariscono, per dimostrare di avere un cuore sensibile eri tenuto a mangiare nei ristoranti cinesi, che peraltro non mi sembrano un pezzo essenziale della nostra storia" . E affonda il colpo: "Anche questo, sotto la maschera dell'antirazzismo, è stato un invito a tenere la guardia abbassata: un atto di grande leggerezza, e la colpa non è solo del governo ma anche di una certa cultura" . Dunque, prosegue: "Siamo al punto che devo per forza abbracciare un cinese per dimostrare che non sono razzista: un'esibizione di bontà che rischia di rovesciarsi nel suo contrario" .