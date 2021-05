La Rackete (impunita) minaccia ancora: "La lotta continua"

Arriva l'esultanza di Carola Rackete dopo la decisione del gip di Agrigento di archiviare l'inchiesta che vedeva la ragazza imputata per resistenza o minaccia a nave da guerra. La comandante della Sea Watch 3 - che nel giugno del 2019 ha speronato a Lampedusa una motovedetta della Guardia di finanza - sul proprio profilo Twitter ha rivendicato quanto fatto, sostenendo che la missione di salvataggio dell'Ong " ha significato usare privilegi come il passaporto europeo o l'istruzione gratuita per riuscire ad essere solidali " con tutte quelle persone che intendono contrastare e lottare " contro quelle strutture che esercitano un potere razzista e che mantengono le ingiustizie senza cambiarle ". E ha lanciato un avvertimento chiaro: la battaglia non è finita e proseguirà ancora. " Questa lotta è lontana dalla fine e tutti noi dovremmo farne parte ", conclude il suo post.

L'archiviazione

Così la Rackete non andrà a processo per resistenza a pubblico ufficiale e violenza contro una nave da guerra perché nel giugno del 2019, quando ha forzato l'ingresso al porto di Lampedusa speronando una motovedetta della Gdf, " ha adempiuto al dovere di soccorso in mare ". La sua posizione è stata archiviata anche perché quella motovedetta " non era una nave da guerra " come invece prevede il reato inserito all'articolo 1.100 del Codice della navigazione.

Alessandra Vella, la giudice per le indagini preliminari di Agrigento, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di accogliere la richiesta di archiviare l'indagine avanzata nei mesi scorsi da Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento: così è stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di Carola Rackete. Tra le motivazioni, si legge, " la configurabilità della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 C.P., in relazione agli ulteriori reati ascritti, avendo l'indagata posto in essere le condotte contestate in presenza di scriminante dell'adempimento del dovere di soccorso in mare di profughi, come derivante, anche, dagli obblighi di diritto internazionale e consuetudinario più ampiamente ricostruiti con i provvedimenti sopra richiamati ".

