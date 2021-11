Scatta la sanzione per il tifoso che ha molestato la giornalista

Daspo per Andrea Serrani, 45 anni, ristoratore di Chiaravalle (Ancona), il tifoso della Fiorentina che è stato denunciato ieri per violenza sessuale per aver molestato la giornalista Greta Beccaglia di Toscana Tv sabato scorso all'esterno dello stadio 'Castellani' di Empoli mentre era impegnata in una diretta con Toscana Tv al termine del derby toscano Empoli-Fiorentina.

Nella giornata di ieri il questore di Firenze, Filippo Santarelli, ha emesso il Daspo, che è entrato in vigore oggi. La misura preventiva vieta a Serrani per tre anni di accedere agli stadi. Dunque già questa sera il tifoso viola non potrà assistere alla partita della Fiorentina. Intanto sul fronte penale, Serrani è indagato dalla Procura di Firenze nell'ambito di un'indagine che ipotizza il reato di violenza sessuale.

Il caso

Il video delle molestie subite da Greta Beccaglia ha fatto il giro d'Italia diventando subito virale. Andrea Serrani, individuato dalle Forze dell'Ordine e denunciato dalla stessa Beccaglia ha parlato ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 : "Ho fatto una cavolata, mi descrivono come un violentatore ma io non sono così. A casa mi hanno detto ‘Come ti è venuto in mente?’. Me l'ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede".

Il ristoratore di Chiaravalle, dopo lo schiaffo sul sedere alla giornalista si dice pentito: "Sono pronto a incontrarla, non sono un delinquente" . Roberto Sabatini, il suo avvocato, è sulla stessa lunghezza d’onda: "Auspico una composizione bonaria, sarei felice se la dottoressa conoscesse Andrea, un imprenditore, una bravissima persona, padre di famiglia, che è sempre stato rispettoso verso le donne. Il suo gesto è inutile da commentare, mi sento però di dire che nel gesto di Serrani, quanto meno nelle sue intenzioni, non c'era alcuna connotazione di tipo sessuale".

Ma Greta Beccaglia non fa passi indietro e non ritirerà la denuncia che ha presentato in Questura a Firenze nei confronti del tifoso viola: "Se si scusa, quell'uomo fa il minimo indispensabile. Ma le scuse - dice a Rainews24 - in questi casi non bastano. La giustizia deve fare il suo corso e stabilire che quel gesto vergognoso è sbagliato".

La giornalista sarà presente già stasera allo stadio Artemio Franchi, in occasione di Fiorentina-Sampdoria, invitata per farle sentire tutta la vicinanza della società. Confermata invece la temporanea sospensione da ToscanaTv del conduttore del programma tv "A tutto gol", Giorgio Micheletti che almeno inizialmente sembrava aver minimizzato l'accaduto.