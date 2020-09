"Hai paura? Stai a casa" Polemica per il cartello nel pub del Milanese

Una serie di recensioni negative su Tripadvisor e scoppia la bufera su un pub di Magenta, nell'hinterland Milanese. “Evidentemente in questo locale non hanno rispetto né di se stessi né degli altri. A partire dai cartelli e per finire con le risposte maleducate date dai proprietari. Da evitare” , scrive un utente. A far discutere il cartello definito "negazionista" appeso all'ingesso e postato sul partale gastronomico: “La nostra libertà non termina dove iniziano le tue paure, se sei spaventato stai a casa! Se hai paura di trovarti all’interno con altre persone non entrare in questo locale”.

Su Tripadvisor sono in molti i clienti sconcertati che si lamentano per il mancato rispetto delle norme anti contagio. “Purtroppo le norme anticovid sono inesistenti ed il cibo è di scarsa qualità, sconsiglio di andarci”, si legge. “Un locale anonimo, cibo decente non c’è che dire, ma il must è il negazionismo sul covid! Dal livello culturale che si respira potrebbe ospitare tranquillamente un convegno di terrapiattisti o di no vax! Consiglio inoltre di modificare l’arredamento in stile medievale, magari ci scappa pure uno ius primae noctis” , scrive un altro utente. O ancora: “Nonostante le norme in Lombardia, all’ingresso non viene misurata la temperatura, le persone sono fatte sedere una attaccata all’altra senza alternanza tra i tavoli anche avendo la possibilità, essendo il locale molto grande e avendo i tavoli fuori che erano completamente vuoti. Le persone girano tranquillamente all’interno del locale senza indossare la mascherina e i camerieri la utilizzano ma spesso con naso e bocca completamente fuori” .

E il cliente che ha scattato la foto scrive: “Entri e non ti misurano la temperatura, mascherine dei camerieri o inesistenti (barista) o portate con naso scoperto, solo un cameriere l’aveva addosso portata come si deve, bravo lui. Prima di entrare ci son questi cartelli a mo’ di minaccia per i clienti, entrando tutto il locale tappezzato di questi fogli. Norme anti covid inesistenti, chissà cosa succede in cucina” .

E alla descrizione delle pratiche anomale all’interno del ristorante si aggiungono anche insinuazioni sulle condizioni igieniche della cucina unite a inattesi apprezzamenti dei piatti consumati: " Consiglio un ripasso del codice civile e di avere un po’ di rispetto per i dipendenti e i clienti, ero in imbarazzo per loro. Le norme anti covid sono inesistenti, chissà cosa succede in cucina, come lavano piatti, bicchieri e forchette dato che non possiamo vedere…hamburger cmq buono”.