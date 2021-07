"Buttata come spazzatura", spuntano le chat di Silvia

Era inizialmente prevista per il 25 giugno, ma alla fine l'udienza preliminare per Ciro Grillo e i suoi tre amici è slittata al 9 luglio. A inizio giugno la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e per il figlio del garante del Movimento 5 Stelle. Dunque nella giornata di venerdì la gup Caterina Interlandi sarà chiamata a decidere se mandare o meno i ragazzi a processo. I loro legali potrebbero prendere in considerazione l'ipotesi del rito abbreviato. Le versioni rimangono distanti: l'accusa parla di stupro, mentre la difesa ritiene che siano andati in scena rapporti sessuali consenzienti. Nel frattempo sono spuntate altre chat dopo quelle ore trascorse nella villetta a Cala di Volpe tra il 16 e il 17 luglio 2019. Il contenuto, scritto in lingua inglese, sarebbe tra gli atti depositati.

"Usata e gettata come spazzatura"

Trascorre poco tempo quando Silvia (nome di fantasia) decide di scrivere all'amica che vive in Norvegia per sfogarsi dopo quanto accaduto in compagnia con la comitiva. " La verità è che la sola cosa che sento dopo questa esperienza è che io non valgo niente... le persone mi usano soltanto quando e come vogliono e poi mi buttano via come spazzatura. E non parlo solo di sconosciuti ma anche di quelli che considero amici ", sarebbe stato l'sms inviato.

I consigli dell'amica

A quel punto, riporta il Corriere della Sera, l'amica avrebbe preso una posizione chiara facendosi un'idea della vicenda: " Quello che hanno fatto quei ragazzi è pura manipolazione, e hanno approfittato di te ". Ritiene che la colpa sia esclusivamente dei ragazzi e non di Silvia: " Non importa se non hai urlato di smettere o roba del genere. Ti hanno manipolato umiliandoti ". E a suo giudizio avrebbero " fatto leva " sulla sua insicurezza " per usarti ". L'amica le avrebbe poi fornito un consiglio: rivolgersi a un professionista, a uno psicologo " che ti aiuti a vedere che bella persona sei ". Le avrebbe infatti fatto notare che " incolpare te stessa non è una cosa sana ed è sbagliato ". La reazione di Silvia sarebbe stata di sollievo e gratitudine: " Va bene, ci andrò. Non hai idea di quanto mi faccia sentire bene saperti dalla mia parte ".

Lo sfogo di Silvia