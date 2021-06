La mossa di Grillo & Co. per avere lo sconto di pena

Alla fine sul caso Ciro Grillo è arrivata la svolta: la procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per il figlio del garante del Movimento 5 Stelle e dei suoi tre amici genovesi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 25 giugno: si terrà alle ore 14 davanti alla gup Caterina Interlandi, che sarà chiamata a decidere se mandare o meno i ragazzi a processo. I legali dei quattro giovani starebbero prendendo in seria considerazione e quindi valutando di proporre - in caso di processo - il rito abbreviato. Una mossa che consentirebbe di ottenere in maniera automatica lo sconto di un terzo della pena, di evitare il dibattimento in aula e di scongiurare la possibilità del carcere in caso di condanna.

Grillo smentito dagli amici

Nei giorni scorsi Grillo jr ha reso delle dichiarazioni spontanee per chiarire alcune circostanze, ribadendo che Silvia " era consenziente ", che " era tutto un gioco " e che " nessuno l'aveva fatta bere ". E avrebbe poi aggiunto di non essere lui a comparire in quelle foto oscene scattate a Roberta (nome di fantasia) mentre stava dormendo: " Non sono io ad aver fatto quelle cose alla ragazza assopita sul divano, in quel momento io ero andato a dormire ". Tuttavia la posizione di Ciro non è perfettamente simmetrica alle ricostruzioni fornite dai suoi amici.

Le versioni di Lauria e Capitta rischiano di diventare un boomerang per Grillo. Il primo infatti, riporta La Repubblica, avrebbe così descritto quegli attimi: " Inizialmente eravamo io e Capitta e ci scattiamo le foto a vicenda, poi arriva Grillo e credo che la foto gliel'ha scattata Edoardo ". Una linea che sembra combaciare con quella di Capitta: " Le abbiamo fatte un po' tutti. Anzi, Ciro ha anche un video. Quando parlo di 'tutti' intendo io, Lauria e Grillo, perché Corsiglia non c'era ".

Le intercettazioni in caserma