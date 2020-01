Cibo sostenibile solo per 3,4 miliardi di persone. ​Ma nel mondo siamo 7,8

Oltre la metà della produzione di cibo del mondo è insostenibile per il nostro Pianeta. A renderlo noto è un'analisi condotta in 5 anni e pubblicata su Nature Sustainability, che dimostra come la maggior parte del cibo prodotto abbia costi ambientali altissimi.

L'analisi degli studiosi si è basata sulla "teoria dei 9 limiti planetari", formulata nel 2009, che fissa 9 soglie ambientali che le attività umane non dovrebbero oltrepassare. Pena il danno globale. Gli scienziati, guidati dal proffessor Dieter Garten, hanno analizzato 4 dei 9 limiti che, come sottolinea Repubblica, sono quelli collegati alla produzione di cibo: si tratta, cioè del mantenimento della biodiversità, dell'uso sostenibile di acqua dolce, dell'uso limitato di azoto in agricoltura e delle pratiche di disboscamento. Dall'analisi emerge come, allo stato attuale, il sistema alimentare possa fornire una dieta sostenibile ed equilibrata solamente a 3,4 miliardi di persone nel mondo, su un totale 7,8 miliardi. Per la prima volta, viene sottolineata l'insostenibilità dei ritmi attuali dello sfruttamente del terreno. " Per produrre cibo stiamo compromettendo l'ecosistema - spiegano i ricercatori - la situazione è grave, ma c'è ancora tempo per cambiare agendo il prima possibile ".

Ma oltre a rendere note le problematiche, gli studiosi propongono anche delle soluzioni. Per risolvere il problema, " occorre ripensare completamente la filiera del cibo ", dato che l'ambiente è messo in crisi dalle coltivazioni intensive, dai fertilizzanti e dalle irrigazioni esagerate. Basterebbe riorganizzare razionalmente le tecniche agricole, così da garantire un'alimentazione sostenibile per l'intera popolazione mondiale. Altre indicazioni sono la " rinaturalizzazione " degli allevamenti nelle aree in cui le specie sono a rischio estinzione, la riforestazione di alcuni terreni coltivati, la riduzione dell'uso dell'azoto in agricoltura.

" La chiave del successo di queste strategie, è che i Paesi interessati vedano benefici per il loro sviluppo - fanno notare gli autori dello studio - solo così esistono concrete possibilità di vederle implementate ". Un'altra mossa fondamentale è la riduzione dello spreco: si stima, infatti, che circa il 30% del cibo venga gettato ancora prima di finire in tavola.

---

Aggiornamento delle 20.40 del 30/01/2020: una prima versione di questo articolo titolava: Cibo sostenibile solo per 3,4 milioni di persone. ​Ma nel mondo siamo 7,8. Ovviamente, la parola corretta era miliardi e non milioni. Ci scusiamo con i nostri lettori per l'errore