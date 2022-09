I cicloni dall'Atlantico, l'uragano, il caldo: occhio al clima dei prossimi giorni

L'atmosfera inizia a farsi irrequieta: complice la stagione che cambia, e avanza, una parte d'Europa è già alle prese con perturbazioni autunnali mentre, l'estremo sud, fa ancora i conti con l'alta pressione africana e temperature di molto superiori alle medie del periodo. Ma è più che altro quello che accade in pieno oceano che potrebbe condizionare, nei prossimi giorni, anche il meteo delle nostre parti: due cicloni si avvicineranno alle coste europee provocando possibili reazioni a catena su gran parte del continente.

Cosa succede nell'Atlantico

Come scrivono gli esperti de IlMeteo.it, quel che propone il satellite è molto interessante: un profondo vortice ciclonico si trova a ovest dell'Irlanda riuscendo a condizionare, con il suo moto antiorario, entrambe le Isole Britanniche ma anche Francia, Germania e la parte meridionale della Norvegia grazie ai fronti instabili a esso collegato. Oltre a questo enorme "motore", mille chilometri più a sud in pieno Oceano Atlantico si trova un uragano attualmente di categoria 1, chiamato Danielle, che ha intenzione di continuare il suo cammino fin verso le coste portoghesi anche se sarà declassato a Tropical Storm, tempesta tropicale (segui qui la traiettoria). In quest'ultimo caso, però, sono molte le incertezze legate all'esatta collocazione che avrà, rimane molto interessante e raro il fatto che possa giungere fin verso l'Europa.

Il caldo africano

Nel primo caso, ossia del vortice irlandese, è responsabile del richiamo di aria calda africana diretta verso il nostro Centro-Sud con temperature massime via via più alte che potranno raggiungere i 40°C nella giornata di venerdì soprattutto in Sicilia. Farà molto caldo anche dal Lazio in giù con massime fino a 35-36°C tra oggi e la giornata di sabato. Discorso diverso per le regioni settentrionali dove il tempo si manterrà stabile e soleggiato ma con temperature più sopportabili e comunqune non superiori ai 30-31°C. Quel che accadrà con Danielle, invece, è impossibile da stabilire adesso: abbordasse le coste portoghesi potrebbe provocare un altro richiamo caldo africano mentre, spostato più nord, potrebbe inviare fronti temporaleschi soprattutto verso il nostro Centro-Nord.

La tendenza a medio termine

Innanzitutto, però, dobbiamo capire cosa accadrà tra oggi e i prossimi giorni: detto del caldo africano al Sud, da giovedì 8 settembre il Nord Italia farà i conti con una forte perturbazione con temporali e locali grandinate. Il maltempo si spingerà anche alle regioni centrali tirreniche per poi spostarsi sulle zone adriatiche centro-settentrionali. Non cambierà nulla al Sud e sulla Sicilia dove l'alta pressione continuerà a farla da padrona. Nel fine settimana, poi, ancora meteo instabile sul Nord-Est, migliora altrove con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature in nuova ripresa.