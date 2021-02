I cinema verso la riapertura: ecco quale mascherina usare

I cinema e i teatri potrebbero finalmente riaprire dal prossimo 27 marzo. Questa infatti è la data che il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha indicato al Comitato tecnico scientifico. In accordo con tale proposta presentata al Cts anche la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, nonostante abbia sottolineato la necessità di mantenere la massima cautela, soprattutto visti i dati ultimi dei nuovi positivi. La data scelta coincide con la festa del teatro che si celebra appunto il 27 marzo e potrebbe quindi diventare un simbolo di ritorno a una vita quasi normale.

Le normative per teatri e cinema

Nella giornata di oggi il Comitato tecnico scientifico si riunirà per esprimere un parere riguardante il protocollo che potrebbe prevedere delle normative molto più rigide rispetto a quelle che erano in vigore prima della chiusura. Una novità importante riguarderà i biglietti che dovranno essere nominativi e prenotati su internet, in questo modo si potrà effettuare il tracciamento in caso di necessità.

Gli ingressi saranno contingentati, leper tutta la durata dello spettacolo saranno quelle di tipo Ffp2, la sala dovrà essere obbligatoriamente sanificata alla fine di ogni spettacolo e l’ultimo non potrà terminare dopo le 22. Ovvero da quando scatta il coprifuoco.

Mariastella Gelmini ha spiegato: “Stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il Cts per far in modo che, superato il mese di marzo, si possano immaginare riaperture con misure di sicurezza adeguate. È un percorso, non è un risultato ancora acquisito. Ma è un segnale che va nella giusta direzione. E che speriamo possa presto coinvolgere anche altre attività economiche. Non dobbiamo correre il rischio di dare un messaggio sbagliato ai cittadini, bisogna assolutamente scongiurare la terza ondata. Ma lavoriamo, con fiducia, per un graduale, responsabile e attento ritorno alla normalità ”.

Zaia: "Sarebbe un bel segnale"