Cislago, l’assessore all’istruzione porta i compiti a casa

Quelle che normalmente sono banalità possono diventare un problema in tempo di pandemia. Le scuole riescono a garantire le lezioni ai propri studenti tramite la didattica a distanza, i professori danno i compiti, gli alunni devono imparare.

Ma cosa succede se a casa mancano computer e stampante? Un dispositivo elettronico probabilmente ce l’hanno quasi tutti, ma molto meno probabile è la presenza di una stampante tra le mura domestiche. Che fare allora?

A Cislago a risolvere il problema concreto di tante famiglie ci ha pensato Marzia Campanella, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune della Provincia di Varese.

Da lunedì la Campanella consegna gratuitamente i compiti a casa dei suoi concittadini che non hanno la possibilità di stamparele schede per i figli.

“In primis sono una mamma – afferma l’assessore, spiegando come le sia venuta l’idea – e sono consapevole del carico di lavoro che i ragazzi hanno. Non tutti a casa hanno un computer e una stampante. Così ho deciso di offrire il mio supporto”.

Effettivamente in tre giorni circa 25 famiglie hanno chiesto alla Campanella di poter usufruire del suo servizio .

L’amministratrice comunale ha pubblicato sul suo profilo Facebook e su altri gruppi social di Cislago il suo indirizzo di posta elettronica, corredato dalle istruzioni per la richiesta. Chi ha bisogno le manda un’e-mail con allegati i file da stampare e lei, a casa sua, dove in questo periodo di Coronavirus sta lavorando con lo smart working, stampa sia in bianco e nero sia a colori. Ogni giorno esce di casa e fa le consegne.

“Naturalmente lo faccio in accordo con il sindaco – dichiara l’assessore – ho un permesso speciale per circolare. Lascio il materiale nelle cassette delle lettere delle famiglie in modo da non avere alcun contatto con loro. Cerco di fare le consegne quotidianamente perché, stante il carico di lavoro dei ragazzi, non voglio che abbiano i compiti da fare tutti in una volta”.