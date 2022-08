Colpita da persiana, italiana muore in Francia

Una ragazza italiana di 27 anni, Carlotta Grippaldi, è morta ieri a Briancon, in Francia, dopo essere stata colpita da una persiana staccatasi da un edificio. La ragazza, secondo quanto riportato dai media locali, si trovava insieme a una amica e stavano raggiungendo un ristorante per cenare in compagnia di alcuni amici. Stavano percorrendo la strada chiamata 'Grand Rue’, situata nella città vecchia. Poco dopo le 19,30, proprio mentre Carlotta stava passando, la persiana si sarebbe staccata all’improvviso da una finestra che si trovava al secondo piano di un edificio. Un percorso forse non facilissimo, con pavimento in porfido.

La procura ha aperto un'inchiesta

La giovane, che aveva compiuto gli anni il 3 agosto, sarebbe morta a bordo dell'ambulanza che la stava trasportando in codice rosso all’ospedale della città francese. L'autorità giudiziaria di Gap ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio involontario, colposo, e ha anche disposto il sequestro della serranda. Sul luogo gli investigatori hanno eseguito un sopralluogo per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente costato la vita alla giovane italiana. Sembra che la 27enne, laureata in economia e commercio all'università di Torino con un master in marketing e digital management, non abbia fatto in tempo ad accorgersi di nulla: l’anta della finestra le sarebbe caduta addosso investendola e colpendola violentemente alla testa e al busto, sbattendola a terra.

Insegnava a sciare a bambini e adolescenti

Al momento del grave incidente c’era con lei una amica che ha subito attirato l’attenzione di alcuni passanti e chiamato i soccorsi. Dallo scorso aprile lavorava presso la Lavazza come business development specialist. La giovane italiana era una appassionata di montagna e nel 2019, dopo avere superato l'esame, si era anche iscritta all'albo regionale dei maestri di sci, attività che esercitava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese, dove insegnava a sciare nei fine settimana a bambini e adolescenti iscritti alla scuola Preskige. Amava molto frequentare le vette tra l’Italia e la vicina Francia.