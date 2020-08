Quel tweet choc contro Verona: il giornalista finisce denunciato

Mentre Verona ancora doveva rialzarsi dopo la catastrofica bomba d'acqua e grandine che l'ha colpita nel tardo pomeriggio di domenica, il giornalista Paolo Berizzi su Twitter offendeva la città: " Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma ". Parole taglienti come lame che hanno indignato e creato scalpore.

parole che polemizzavano con una minoranza di veronesi che da anni fomenta odio razzista e fascista e augura disgrazie ai più deboli

Su mia proposta la giunta comunale ha deliberato stamattina la richiesta agli uffici legali del Comune di presentare querela al giornalista Paolo Berizzi e un esposto all'Ordine dei Giornalisti per valutare la posizione di Berizzi medesimo

A nulla sono valse le scuse, molte ore dopo, del giornalista e il suo mea culpa questa mattina, nel quale spiegava aver usato "". Ma polemizzare nell'esprimere solidarietà è già di per se un ossimoro. Le parole di Paolo Berizzi non sono andate giù all'amministrazione comunale, che nonostante le scuse del giornalista ha deciso di adire le vie legali. "", ha affermato l'assesore comunale Daniele Polato.

Con una lettera ufficiale chiederemo al Ministero dell'Interno se sia il caso di continuare a dare la scorta a un giornalista che semina odio e diffama, o non sia più opportuno revocarla

Ma non solo, perché il Comune di Verona è deciso ad andare fino in fondo in questa questione: "". Il clima è teso nella città scaligera, che all'improvviso si è trovata sommersa dall'acqua e dal ghiaccio. Molti dei vigneti delle aree circostanti, compresi quelli della Valpolicella, sono stati devastati a pochi giorni dalla vendemmia, con un danno economico enorme, che si somma a quello causato dal Covid.