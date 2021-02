Casalino torna col cubano: "Non prenderei più pillolla per essere etero"

L'impegno istituzionale a palazzo Chigi è terminato, ma Rocco Casalino è tutt'altro che disoccupato. Prosegue infatti senza sosta il suo tour televisivo per promuovere la sua biografia intitolata "Il Portavoce". E in una delle ultime interviste, rilasciata a Verissimo, ha svelato di essere tornato al fianco dello storico compagno José Carlos, lasciato dopo l'inchiesta sulle speculazioni finanziare portate avanti dal cubano.





" Io e lui andiamo per i sette anni insieme -

- Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene".

Nella puntata di Verissimo - che andrà in onda oggi, sabato 20 febbraio - Rocco Casalino ha confessato i retroscena più intimi della sua vita privata, a partire dalcon il fidanzato José Carlos con il quale ha una relazione da quasi sette anni.ha raccontato Rocco Casalino a