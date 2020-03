Coronavirus, 2.795 contagiati in più: 175 morti in un solo giorno

Inizia ogni giorno con il numero dei guariti il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. Ad oggi sono 1.966, 527 in più rispetto a ieri. I decessi invece sono saliti a 1.441 (+175).

In Italia, dall'inizio della diffusione del virus cinese, 21.157 persone hanno contratto il Covid-19 (comprese le vittime e i guariti). " Sono 17.750 i malati di coronavirus nel Paese, 2.795 in più di ieri ", ha spiegato Borrelli nel corso della conferenza stampa.

Lombardia

" Anche oggi c'è una crescita dei contagi ". Ad annunciarlo è l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nel corso del punto quotidiano sull'emergenza coronavirus in Lombardia. " I positivi ad oggi sono 11.685, 1.865 in più rispetto a ieri. Abbiamo 4.898 persone ospedalizzate (+463), le persone in terapia intensiva sono 732 con un incremento di 85 ". Poi il numero dei decessi: 966 con un incremento di 76.

" Ad oggi siamo arrivati al punto che non abbiamo più autoambulanze, quindi dobbiamo attendere la tarda serata per spostare alcuni pazienti ", ha dichiarato l'assessore spiegando che " sono stati 171 in tutto i pazienti trasferiti da ospedali in condizioni difficili per il sovraffollamento, in strutture sociosanitarie come le Rsa con infermieri e consulenza pneumologica ".