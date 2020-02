Coronavirus, Burioni: "Non è la peste nera, ma nemmeno un’influenza"

“ Non è la peste nera, ma non è un’influenza ”. È la definizione di coronavirus data dal virologo Roberto Burioni, ospite della trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital.

Il medico spiega che questo virus è contagioso, può essere pericoloso e va arrestato. Burioni sottolinea inoltre che bisogna dimostrare unità e lasciare da parte le polemiche. Il ricercatore spiega che “ la mortalità di questa malattia è l'1%. Quello che la rende pericolosa per la nostra sanità è il numero di persone che vanno in terapia intensiva. Questo - prosegue - potrebbe aumentare la mortalità per altri casi, come gli infarti ”. E aggiunge l’importanza che non ci siano altri focolai diffusi. Il divulgatore scientifico evidenzia che su queste tematiche è fondamentale lo studio perché “ la vera arroganza è quella di persone che parlano di argomenti complicati senza aver studiato. Di virologi della domenica ce ne sono tanti anche adesso. E sono più pericolosi degli antivaccinisti ".

Burioni giudica “ buona ” la chiusura delle scuole e precisa che i bambini non sono molto a rischio ma se si ammalano in modo lieve, vanno a scuola e il coronavirus potrebbe diffondersi. A questo proposito, domenica il virologo aveva auspicato l’interruzione delle lezioni in tutti gli istituti scolastici di Lombardia e Veneto. E aveva ribadito l’importanza di proteggere i più piccoli, che sono inevitabilmente esposti al rischio di contrarre l’infezione e di trasmetterla agli adulti. Burioni aveva invitato poi i cittadini a non intasare i pronto soccorso perché “ siamo passati dalla fase in cui dovevamo impedire l'ingresso del nuovo coronavirus in Italia - evidenzia - alla fase, importantissima, in cui dobbiamo contenerlo ”. A questo proposito, il virologo aveva evidenziato che occorre una diagnosi “ pronta e immediata ”. Ospite a Che tempo che fa, Burioni aveva spiegato che il tampone deve somministrato anche alle persone che hanno febbre a 37,5 gradi.