Coronavirus, caos 600 euro per autonomi. Il pasticcio sul sito dell'Inps

Ordini e contrordini sull'indennità da 600 euro da destinare agli autonomi. Dapprima il sito dell'Inps comunica che dall'1 aprile i moduli per l'indennità da 600 euro - bonus di marzo spettante agli autonomi a seguito del lockdownd disposto per l'epidemia - saranno valutate in ordine cronologico, poi nega il click day e cancella addirittura l'informativa online.

" Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi all'1 aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato ", chiarisce in serata il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Dunque, fanno ancora testo alle disposizioni contenute nel comunicato diffuso questa mattina dall'Istituto di previdenza per cui " Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi. Si ribadisce che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page. L’Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l’indennità e sulla modalità di richiesta con la circolare n. 49/2020, pubblicata oggi sul sito".