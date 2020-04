Coronavirus colpisce una bambina: è grave in ospedale

La cronaca delle ultime settimane restituisce un quadro allarmante: sempre più bambini vengono colpiti dal coronavirus e in molti non riesco a guarire da questo "nemico invisibile" che si sta diffondendo sempre più in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, la vittima più giovane è un neonato di sei settimane. " È con la tristezza nel cuore che oggi posso confermare la prima morte di un neonato nel Connecticut legata al Covid-19 ", aveva commentato pochi giorni fa il governatore dello Stato. In Europa, la vittima più piccola è un bimbo inglese di 5 anni.

Anche in Italia si sono registrati diversi casi di coronavirus tra i più giovani. Pochi giorni fa, è morta all'ospedale di Vipiteno, in Alto Adige, la più giovane vittima italiana: si tratta di una bambina di 5 anni con patologie pregresse. Il virus colpisce quindi anche i più piccoli e nelle ultime ore si è registrato un nuovo caso. È stato il sindaco di Buccinasco (Milano) a diffondere la notizia di una bambina residente nel comune ricoverata con urgenza.

" Sono arrabbiato e demoralizzato - ha commentato il sindaco Rino Pruiti sul suo profilo Facebook -: aumentano i contagi e i ricoveri. Una nostra bambina è stata ricoverata con urgenza, colpita dal maledetto virus". Il primo cittadino si è poi infuriato con gli abitanti che non rispettano le misure restrittive: " Allo stesso tempo vedo genitori e bambini che giocano insieme come se nulla fosse nei giardini condominiali o in spazi appartati e scappano quando vedono la polizia locale". "I casi aumentano - ha continuato Pruiti in un altro post sul social -, segno che non stiamo rispettando tutti le regole. Polizia locale e carabinieri stanno sanzionando con severità ma non basta. Stiamo perdendo la battaglia del contenimento e non andrà tutto bene se continuiamo così ".

Come riporta ilGiorno, i casi sono in aumento in città e cresce anche il numero dei contagiati più giovani. In totale, a Buccinasco si contano ad oggi 30 casi positivi, incluse le otto persone decedute dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sedici sono invece i guariti. Numeri simili a quelli di tutto il territorio a Sud di Milano a esclusione di Cesano Boscone dove i casi di Covid-19 sono aumentati in modo esponenziale in pochi giorni, arrivando a un totale di 121 persone contagiate di cui si contano 12 decessi.