Coronavirus, crescono le richieste di testamento

L'elevato numero di decessi da coronavirus sta portando molte persone a fare testamento sia biologico sia patrimoniale. La conferma arriva direttamente dai notai che, anche in mancanza di statistiche ufficiali, riferiscono di un sensibile aumento della mole di lavoro.

"Ricevo tante telefonate di clienti che, davanti a questo momento così difficile, hanno bisogno di certezze, di garanzie, di capire. E quindi si pensa a come ufficializzare le proprie ultime volontà, perché si avverte in maniera più netta che il futuro è incerto", spiega al Messaggero Giulio Biino, componente del Consiglio nazionale del notariato che ricorda come in Italia solo un 15-20% faccia testamento, diversamente dai Paesi anglosassoni dove questa percentuale arriva al 70%. "Quello di cui la gente sembra avere bisogno in questo momento è "una consulenza umana"" , aggiunge Biino.

Il fenomeno del testamento biologico