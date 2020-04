Coronavirus, ecco come utilizzare l’auto in modo sicuro

In attesa che le misure di contenimento anti coronavirus varate dal governo con il decreto Cura Italia siano finalmente allentate e si possa entrare nella tanto attesa "Fase 2", dobbiamo continuare a portare pazienza e rispettare le indicazioni delle autorità. Come è ormai arci noto, possiamo uscire di casa – muniti di autocertificazione in saccoccia – solamente per motivi di salute, lavoro o necessità. Benissimo, gli spostamenti motivati sono effettuabili con qualsiasi mezzo, automobile e motocicletta compresa.

Ecco allora che è bene sottolineare un aspetto molto importante, ovvero qual è la modalità di utlizzo corretta e soprattutto sicura – a livello di salute – della propria auto. Anche questo aspetto è stato trattato diffusamente dal ministero della Salute, che ha voluto rilasciare un tanto chiaro quanto conciso vademecum sul tema. Il dicastero invita il cittadino a usare in modo corretto e sicuro la propia vettura, qualora si trovasse costretto a servirsene per i propri giustificati spostamenti.

LE REGOLE PER L'AUTO

La regola aurea numero uno è quella relativa al numero di persone che possono stare all'interno dell'abitacolo: ecco, in automobile si può viaggiare al massimo in due persone, in modo così da mantenere la distanza di sicurezza intrapersonale di almeno un metro.

In secondo luogo, qualora invece si viaggiasse "in solitaria", non è obbligatorio indossare la mascherina. In ogni caso, comunque, mentre si è alla guida è raccomandato di non toccarsi né la bocca, né il nasè né gli occhi; e aver guidato è altamente consigliato lavarsi per bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica, come un gel igienizzante. Attraverso lo speciale #Antivirus, a tal proposito, abbiamo raccontato a mo' di tutorial come lavarsi per bene le mani.

E sempre con #Antivirus, circa il mondo dell'auto, abbiamo spiegato anche l' importanza di disinfettare il veicolo stesso . Già, perché ladell'abitacolo è un must se si prende la macchina con frequenza di questi tempi, visto che l'abitacolo è uno spazio chiuso e assai ristretto che per certi versi può appunto facilitare la permanenza del coronavirus al suo interno. L'attenzione deve andare soprattutto agli oggetti che tocchiamo di più mentre si utilizza la vettura e dunque, le chiavi, la maniglia della portiera, la cintura di sicurezza, il volante, la leva del cambio, le frecce, lo specchietto retrovisore (se lo si tocca per modificarne la posizione) e anche tutti i pulsanti presenti, come quelli della radio per esempio, oltre che il freno a mano.