Coronavirus, i dati restano stabili. 766 morti in un giorno

Il picco non è ancora passato: gli ultimi dati restano stabili, in linea con gli ultimi giorni. Ad oggi, sono 85.388 i positivi nel Paese: 2.339 in più mentre ieri si erano registrati 2.477 nuovi casi. Resta stabile (ed elevato) il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono decedute 766 persone, un dato di poco superiore rispetto a quello di ieri (760) che fa salire il totale delle vittime a 14.681. Anche i guariti restano sulla stessa linea. In totale sono sono 19.758 (+1.480, mentre ieri erano guarite 1.431 persone). Dall'inizio della diffusione del virus cinese, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 119.827 (4.585 persone in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.741; 4.068 in terapia intensiva (+15, +0,4%), mentre 52.579 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono questi i dati illustrati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus nel Paese.

Lombardia

" I numeri sono positivi ", ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano su Facebook sull'emergenza coronavirus. Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Lombardia sono stati registrati 47.520 casi, con 1.455 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.292, " ma nelle ultime 24 ore abbiamo processato molti più tamponi" , ha spiegato l'assessore.

Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 351 decessi legati al coronavirus, che portano il totale a 8.311 (ieri le vittime erano 357 con una lieve flessione). I ricoverati sono 11.802, 40 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 1.381 pazienti (+30) " ma continua una minore pressione sulle terapie intensive ", ha aggiunto Gallera. " Siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi - ha poi assicurato - I nostri ospedali stanno iniziando a respirare" .

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 9.315. Rispetto a ieri, la crescita è di 144 unità. A Brescia invece si sono accertati 257 nuovi casi e il totale è arrivato a 9.014. Milano e la sua provincia hanno superato già ieri quota 10mila contagi e oggi il totale è arrivato a 10.391, con un incremento di 387. " Sulle grandi città - ha spiegato Gallera - il dato da prendere in considerazione è soprattutto quello di Milano " dove i contagi sono arrivati a 4.184 (+166, mentre ieri l'incremento era stato più alto con +203). " Dobbiamo continuare così. Bisogna dimostrare di essere capaci di stare in casa soprattutto in queste belle giornate: è lì che viene fuori il nostro carattere ", ha aggiunto l'assessore.

Lazio