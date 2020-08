L'Italia circondata dai contagi: cosa sta succedendo in Europa

Con le vacanze il coronavirus fa ancora più paura. Non tanto per la situazione in Italia, che è uno dei Paesi messi meglio in questo momento, quanto per il pericolo di nuovi focolai in arrivo con turisti e vacanzieri di ritorno da Nazioni ancora in piena epidemia.

Se oltre a noi, anche la Finlandia, il Portogallo, la Grecia e la Norvegia sono considerati i Paesi più virtuosi, non si può dire lo stesso per Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo, Croazia. Per quest’ultima a dire la verità si deve fare un discorso a parte: dall’inizio dell’epidemia conta infatti circa 6mila casi. Ma a farne comunque le spese una trentina di ragazzi veneti e due 18enni di Padova che hanno festeggiato l’esame di maturità proprio in Croazia, sull’isola di Pag. In Friuli Venezia Giulia sono 7 i positivi, di cui ben cinque di importazione. In Croazia i casi erano anche in calo fino allo scorso sabato, quando si è registrato un leggero aumento, +16.

La situazione nei Balcani e negli altri Paesi

Per chi va o arriva dai Balcani, dove i casi sono in risalita, non è proprio facilissimo districarsi tra divieti e quarantene. In teoria vi è divieto di accesso in Italia per chi arriva da Kossovo, Montenegro e Serbia. Oltre a Bosnia, Macedonia del Nord e Moldavia. Semi vietato l'ingresso da Bulgaria e Romania, a meno che, appena giunti sul suolo italiano, i viaggiatori non si mettano subito in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Tanti i positivi in Lussemburgo in proporzione alla popolazione: 150 casi ogni centomila residenti.

Nelle ultime due settimane il Belgio ha registrato quasi settemila casi e circa 10mila decessi dall’inizio dell’epidemia. Compito delle forze dell’ordine belghe far rispettare i divieti di assembramento e il distanziamento sociale anche in luoghi aperti. Solo due giorni fa alcuni agenti sono stati assaliti da diversi bagnanti sulla spiaggia di Blankenberge, poco lontana da Bruges. Da ieri la spiaggia è stata chiusa tramite un’ordinanza emessa dal sindaco Daphné Dumery.

E anche la Francia ha i suoi grattacapi. Sabato sera, nel Parco nazionale delle Cevenne (Lozère), più di 10mila ragazzi hanno partecipato a un rave party. Occupando i pascoli e mettendo nel panico gli allevatori che hanno assistito al loro arrivo in gregge. Una sessantina le persone sgomberate a Tenerife che si erano accampate, forse proprio con l’intento di diffondere il coronavirus.