Coronavirus, Lapo Elkann ad Ai Weiwei: "La tua non è ironia ma un'offesa al nostro Paese"

Lapo Elkann ha risposto ad Ai Weiwei. Giovedì il regista cinese aveva pubblicato un post su Instagram in cui scherzava sul coronavirus in Italia.

L’imprenditore ha quindi replicato su Twitter dicendo all’artista di aver offeso chi sta soffrendo, il nostro Paese e tutti gli italiani. “ Inoltre è anche un'offesa alla forte relazione che c'è tra Italia e Cina - ha scritto il dirigente d’azienda -. Stiamo vivendo un momento difficile e non è uno scherzo né una cosa divertente ”. A sua volta Ai Weiwei ha replicato sottolineando che “ uno scherzo diventa ridicolo solo quando lo prendi sul serio ”.

Dear @aiww, this is not irony.Yours is an offense to those who are suffering, to our country and to all Italians. It is also an offense to the strong relationship between and. We are experiencing a difficult time and it is neither a joke or a funny thing #proudtobeitalian pic.twitter.com/mjb3eYhAbl — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 6, 2020

Come detto, il regista cinese si era divertito a paragonare questa epidemia alla pasta: “ Coronavirus is like pasta. The Chinese invented it, but the italians will spread it all over the world ”, che tradotto significa: “ Il Coronavirus è come la pasta. I cinesi l'hanno inventata, ma gli italiani la diffonderanno in tutto il mondo ”. Designer, architetto e regista, Ai Weiwei firma la regia della Turandot di Puccini la cui messa in scena all'Opera di Roma è stata sospesa proprio a causa del coronavirus. Il post dell’artista cinese ha scatenato la protesta degli utenti, i quali l’hanno rimproverato per il suo brutto scivolone.

Tutto questo a pochi giorni di distanza dal video mandato in onda dal canale televisivo francese Canal+, in cui si vede un attore travestito da pizzaiolo che sforna pizze e tossisce, ironizzando sul Covid-19 nel nostro Paese. In seguito erano arrivate le scuse dell'emittente transalpina e poi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva invitato l’ambasciatore francese a Roma Christian Masset a mangiare una pizza da un noto pizzaiolo napoletano.

Tornando a Lapo Elkann, il dirigente d'azienda ha proposto in un tweet un tavolo con gli imprenditori e i creativi italiani per rilanciare il nostro Paese attraverso azioni concrete condivise. Secondo Elkann, è in pericolo la credibilità e l’attrattività del nostro Paese. Il suo invito è rivolto a ai rappresentanti delle eccellenze italiane: dalla musica, al cibo, dalla moda, all'architettura, dall'auto, alla meccanica, dallo sport al turismo, dalla tecnologia al design, dal mondo della creatività a quello della scienza.