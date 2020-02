Coronavirus, l'attacco di padre Spadaro ai sovranisti

Padre Antonio Spadaro, gesuita e "spin doctor" di Papa Francesco, ha accusato parte dei politici italiani per l'utilizzo strumentale e propagandistico delle vicende legate al coronavirus. Il direttore de La Civiltà Cattolica ha operato un doppio attacco. Uno è ancora approfondibile su Twitter. L'altro, quello più diretto e rivolto ai sovranisti, è stato rimosso dal social citato. Questo, almeno, è quanto si legge almeno su un blog del cosiddetto "fronte conservatore", ossia Stilum Curiae. Ma anche gli screenshot che circolano sul web possono costituire una "prova" dell'esistenza di quella riflessione. Quello che sta accadendo in Italia in queste ore coinvolge pure i membri ed i fedeli della Chiesa cattolica che, come spesso accade, si stanno dividendo attorno al problema. Le considerazioni di padre Antonio Spadaro vengono apprezzate dai progressisti, mentre i tradizionalisti - anche via social network - stigmatizzano le prese di posizione del gesuita. Siamo alle solite, insomma.

Il gesuita, in questi anni, ha spesso criticato Matteo Salvini ed il "salvinismo". E in relazione allo scoppio dei casi di coronavirus, la narrazione del consacrato non è mutata poi molto: "Nel frattempo - ha fatto presente l'alto ecclesiastico, cinguettando - c’è povera gente alla quale lupi travestiti da pastori fa credere che la Madonna ha inviato il “corona”-virus per punire l’umanità. Mentre politici irresponsabili usano la paura contagio per diffondere il consenso". Una categoria politica specifica non viene citata da Spadaro in maniera diretta, ma il riferimento è abbastanza evidente. Il fronte che sta chiedendo a gran voce la quarantena, oltre ad alcune restrizioni, è appunto quello dei "sovranisti". E il padre gesuita, nel tweet che sarebbe stato rimosso, ha postato una vignetta esplicita, dove le immagini cristallizzano l'esistenza di un "sogno sovranista" relativo al coronavirus. Quello che spererebbe in un isolamento: "Ognuno a casa sua", recita il fumetto di Mauro Biani. Tra coloro che hanno criticato Spadaro, c'è anche il medico e bioeticista Renzo Puccetti, che su Facebook ha scritto quanto segue: "Una persona che diffonde una vignetta del genere in un momento in cui le persone si ammalano e muoiono è un personaggio inqualificabile, che legge ogni avvenimento con la lente deformata della propria immigrantolatria. Se hai conservato un minimo di decoro per il tuo sacerdozio e di dignità umana, #Spadarochiediscusaedimettiti". L'emisfero cattolico "conservatore", insomma, è quantomeno indignato.

Padre Antonio Spadaro - come premesso - ha poi rimarcato il suo pensiero, twittando ancora. Non è certo una novità: l'emisfero ecclesiastico progressista ritiene che i sovranisti siano soliti sfruttare le paure delle persone.