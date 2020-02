Coronavirus, l'ironia è il vaccino contro la paura: i meme impazzano sul web

Ansia, apprensione e paura: la psicosi da Coronavirus sta travolgendo l'Italia. Informarsi costantemente è certamente sinonimo di intelligenza e di cultura personale, ma spesso potrebbe creare una dose di stress superiore a quella che il nostro corpo è in grado di smaltire. Perciò in soccorso arriva l'ironia, l'unica arma a disposizione della difesa psicologica capace di mettere da parte la negatività per lasciare spazio a qualche sorriso, vedendo la situazione da un'ottica comica. Sul web stanno infatti impazzando i meme, ovvero tormentoni divertenti (un fotomontaggio, un video, una frase) che in poco tempo diventano virali sui social network; solitamente sono immagini declinate in maniera spiritosa.

Dunque da giorni sui media stanno rimpallando foto create ad hoc, che coinvolgono diverse sfere d'attualità: si va dalla politica alla musica, senza però tralasciare le opere d'arte. Protagonista indiscussa è l'Amuchina: la nevrosi da Covid-19 ha fatto schizzare il prezzo del disinfettante alle stelle. Ecco perché, considerato il nuovo valore, diventa paragonabile ai migliori champagne. Oppure viene addirittura considerato un oggetto mediante cui conquistare una ragazza.

I meme più divertenti

Un richiamo anche a Sanremo 2020: nello specifico non potevano mancare meme sulla telenovela tra Morgan e Bugo. Il primo sul palco dell'Ariston ha cantato un testo contro il suo compagno d'avventura, che ovviamente non l'ha presa bene ed è uscito dalla scena. La parodia di Marco Castoldi è ormai famosissima, e ora è stata adattata all'emergenza Coronavirus: " Le brutte infezioni, la controindicazione, i tuoi colpi di tosse di ieri sera. Ringrazia il cielo sei in questo reparto, rispetta chi ti ci ha portato dentro! ". Il tutto con Morgan con tanto di mascherina.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato il folle assalto ai supermercati nella zona rossa colpita dal virus dovuto alla paura del contagio: c'è chi fa notare che, nonostante gli scaffali siano vuoti, il tipo di pasta farfalle è stato poco acquistato. " Supermercato a Milano, la foto dimostra due cose: che la gente è sceme e che le farfalle fanno schifo a tutti, peggio delle penne lisce ", scrive un utente.

Amore e Psiche di Canova si trasforma in Amore e Psicosi. L'Amuchina invece unisce le due mani nella Creazione di Adamo di Buonarroti. Mentre si discute sull'utilità o meno di indossare le mascherine, esse sono ben presenti nella Monna Lisa, nella Ragazza col turbante e ne L'urlo di Munch. Ne L’Ultima cena di Leonardo non ci sono né Gesù né gli apostoli: " Qui a Milano stiamo esagerando ".