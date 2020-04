Coronavirus in Lombardia, frenano i contagi. Milano migliora

Migliorano i dati nella regione più colpita dal coronavirus. Dall'inizio della diffusione del virus cinese, in Lombardia sono stati registrati 71.909 casi, con 713 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.091. Cala sempre più la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 8.489 (302 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 724 pazienti, 32 in meno rispetto a ieri. Continua a confermarsi così un trend in diminuzione che fa ben sperare. " Sono dati che ci fanno pensare che c'è un forte alleggerimento per quanto riguarda gli ospedali e questo è positivo. Per questo è più di una settimana che stiamo pensando alla cosiddetta fase 2 anche alla luce di questi dati ", aveva spiegato ieri l'assessore agli Enti locali di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

Resta però ancora alto il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 163 decessi che portano il totale delle vittime a 13.269 (ieri +166). Dei 2.357 tamponi positivi rilevati oggi in tutta Italia, la maggior parte sono stati trovati in Lombardia con 713 nuovi positivi (il 30,2% dei nuovi contagi, in calo rispetto ai giorni scorsi). In regione invece nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 12.642 tamponi, per un totale di 326.940.

Per quanto riguarda i dati delle province, a Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 11.047. Rispetto a ieri, la crescita è di 45 unità. A Brescia invece si sono accertati 65 nuovi casi e il totale è arrivato a 12.540. Importante miglioramento per Milano, una delle città ancora molto colpite dal virus cinese. In provincia i positivi sono 17.909, 219 più di ieri quando si erano registrati 412 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 7.547 (+80, mentre ieri l'incremento era stato di 246). I numeri del capoluogo continuano ancora ad oscillare ed è per questo che non si deve abbassare la guardia.