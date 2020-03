Coronavirus, oltre 2mila malati in più: 196 decessi in un solo giorno

Centonovantasei. È il numero dei decessi riportato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante il punto quotidiano sull'emergenza coronavirus in Italia. Così il numero delle vittime sale a 827.

" Sono 12.462 i casi totali in Italia da quando c'è l'emergenza sanitaria ", ha spiegato Borrelli. " Gli attuali positivi sono 10.590 (2.076 in più rispetto alla giornata di ieri), 1.045 (+41) i guariti dimessi, e 827 i decessi (+196) ". In particolare, i pazienti ricoverati con sintomi sono 5.838 (+800); 1.028 sono in terapia intensiva, mentre 3.724 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Lombardia