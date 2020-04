Mentana su Conte: "Non dovevamo mandare in onda l'attacco alle opposizioni"

" Grazie al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua lezione di stile ed educazione civica al signor Conte. Ps:La Lega fu l'unica a votare no con tutti i suoi parlamentari al Mes nel 2012. #contebugiardo" . Con un tweet piccatissimo, Matteo Salvini risponde per le rime al premier Giuseppe Conte che, nel corso della conferenza stampa di questa sera, ha accusato il leader della Lega e Giorgia Meloni di aver strumentalizzato il dibattito sul Mes per tirare acqua al proprio mulino.

"

GRAZIE al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua LEZIONE di stile ed educazione civica al signor Conte.

P.s. La Lega fu l’unica a votare NO con tutti i suoi parlamentari al MES nel 2012. #contebugiardo pic.twitter.com/d44rh2RjKW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 10, 2020

Il Mes esiste dal 2012 - ha tuonato Conte in diretta da Palazzo Chigi riferendosi all'indiscrezione trapelata questa mattina di un accordo con l'Europa per il Fondo salva-Stati - Non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini. Questo Governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza" . E ancora, rincarando la dose: " Queste menzogne fanno male: non rischiano di indebolire Giuseppe Conte o il governo, ma l'intera Italia. Nel 2012, c'era un governo di centrodestra, se non ricordo male, la Meloni era ministra. Se il Mes è una trappola, non è stata fatta da questo governo, è stato ratificato da un Parlamento dove io non c'ero e non c'erano altre forze politiche che dovrebbero assumersi delle responsabilità ".