Coronavirus, le sardine annullano il congresso a Scampia

L'assemblea delle sardine a Scampia è stata annullata a causa dell'emergenza Coronavirus. Il 14 e il 15 marzo i pesciolini si sarebbero dovuti riunire nel quartiere di Napoli situato nell'area nord della città, ma gli organizzatori si sono ritrovati costretti a rimandare l'evento per la situazione Covid-19 in Italia. I rappresentanti del movimento stanno ora studiando una possibile nuova data per recuperare quella che dovrebbe essere un'occasione di incontro e di riorganizzazione in seguito alle varie manifestazioni che si sono tenute nelle piazze del nostro Paese.

Un membro del gruppo centrale di Bologna ha confermato a Open che la seconda riunione nazionale è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. A Scampia erano attesi 105 referenti provenienti da tutta Italia e 15 da altri paesi europei. I vertici delle sardine intanto hanno stabilito un nuovo disegno interno (provvisorio) che prevede una struttura di comunicazione utile per discutere delle decisioni da prendere, una chat nazionale con i tre esponenti (Mattia Santori, Adriano Dossi e Giulia Trappoloni) e la nomina di un unico referente per ogni Regione.

Riorganizzazione tra le polemiche

La riorganizzazione è una tappa fondamentale per il movimento anti-Salvini, dopo le varie delusioni che hanno seminato nel giro di pochi giorni. Su tutti la foto con Luciano Benetton e Oliviero Toscani a Treviso, senza tralasciare l'ultima partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi. La base critica la troppa presunzione da parte dei vertici: vorrebbero essere più coinvolti e partecipi nelle iniziative. Dunque in molti si attendono chiarezza e scuse per gli ultimi passi falsi commessi dai pesciolini.