Così è "esploso" il ghiacciaio che ha travolto gli alpinisti

Un inverno straordinariamente povero di neve e la lunga esposizione al sole degli ultimi giorni avrebbero fatto "esplodere" il ghiacciao della Marmolada. Questa è l'ipotesi avanzata dagli esperti a seguito del crollo del seracco nel pomeriggio di domenica, quando attorno alle 13.30 una slavina di detriti e ghiaccio si è staccata dal costone causando numerose vittime. Era l'ora più calda, in una giornata in cui le temperature non sono mai scese sotto i 10 gradi e lo zero termico si trova tra i 4 e i 5 mila metri, ben oltre la vetta della Marmolada.

Chi conosce e vive la montagna sa che i seracchi rappresentano un pericolo in tutte le stagioni, perché possono crollare in qualunque momento a causa dello spostamento dei ghiacciai. Eppure, quanto accaduto a punta Rocca ha caratteristiche diverse dal solito. Da ieri i droni e gli elicotteri stanno sorvolando la zona sia per le ricerche dei dispersi sia per registrare le immagini utili per effettuare rilievi e studi su quanto accaduto. Dalle foto e dai video si può notare che, come riporta Luca Mercalli su il Fatto quotidiano, lo scivolamento a valle del ghiaccio ha esposto un'ampia zona di roccia nel substrato sottostante.Una caratteristica particolare, che rende il crollo anomalo. Infatti, solitamente una lastra di ghiaccio rimane aderente al substrato e sono le parti superiori del seracco a collassare.

Quello che è crollato domenica era un bacino di alimentazione glaciale, attraversato solo da alcuni crepacci. È qui che si è incanalata l'acqua di fusione che si è formata con le alte temperature degli ultimi giorni. Il ruscellamento è superficiale, proprio grazie ai crepacci, è scivolato fino al fondo roccioso del seracco e l'accumulo delle sacche d'acqua ha sottoposto il ghiaccio a una forte pressione fino a farlo esplodere. Ma la presenza d'acqua al livello del substrato svolge anche una funzione lubrificante, che agevola lo scivolamento del ghiaccio sulla roccia, come accaduto sulla Marmolada.