"Nessuna speranza". Lo sconforto dei soccorritori sulla Marmolada

Il bilancio degli alpinisti travolti dalla valanga di ghiaccio sulla Marmolada è di 30 persone. " Le probabilità di trovare in vita i dispersi triturati da una valanga dopo così tante ore sono davvero molto basse, per non dire nulle ", ha spiegato all'agenzia stampa Adnkronos Giorgio Gajer, presidente del Soccorso alpino in Alto Adige, in merito alla tragedia di ieri. È stato tratto in salvo, invece, il bimbo di 9 anni che, fino a qualche ora fa, risultava tra i dispersi.

A che punto sono le ricerche

Continuano le operazioni di verifica e monitoraggio nell'area dove ieri sera un ampio seracco si è staccato dal ghiacciaio della Marmolada. Sono ancora in corso, invece, le procedure di identificazione delle sei vittime accertate e del numero di persone rimaste coinvolte dalla valanga. " Al momento sono 17 i dispersi accertati e 8 i feriti di cui 2 gravissimi in terapia intensiva ", hanno precisato gli inquirenti. Intanto in procura a Trento è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per disastro colposo a carico di ignoti. " L'apertura del fascicolo è un atto dovuto. La prima cosa da fare in questo momento è l'identificazione delle vittime che non sarà facile, servirà l'esame del dna ", ha spiegato il procuratore di Trento Sandro Raimondi. " Temo che le vittime aumentino almeno del doppio se non del triplo - ha poi aggiunto - visto il numero dei dispersi e il fatto che siano rimaste parcheggiate 16 auto ".

Le condizioni dei feriti

Al momento, le vittime accertate della valanga sono 4: tre italiani, tra cui Davide Miotti (guida alpina di Trezza sul Brenta) e la moglie Erica Campagnaro, e un cittadino della Repubblica Ceca. L'altra vittima si chiama Paolo Dani ed è una guida alpina di Valdagno. Quanto ai feriti, invece, sono ricoverati a Trento. Due di questi si trovano in rianimazione e altri due, meno gravi, sono invece in reparto. Si tratta di una donna di Pergine Valsugana di 29 anni che si trova in rianimazione, di una donna di Como di 51 anni non grave ricoverata in reparto, cui si aggiungono un 27enne di Barbarano Mossano (Vicenza) inizialmente portato in ospedale a Cavalese e poi trasferito al Santa Chiara di Trento. Infine, è in condizioni stabili ed è anch'egli ricoverato in reparto, un 33enne di Pergine Valsugana che inizialmente era stato portato a Bolzano ed ora è in rianimazione a Trento.

Il climatologo: "Evento potrebbe ripetersi"