"Cosa le impedisce di non vaccinarsi?": Burioni interviene sul caso Mietta

Continua a far parlare di sé il caso di Mietta a Ballando con le stelle. La cantante, che quest'anno fa parte del cast del programma di Rai1, è risultata positiva al coronavirus grazie a uno dei tamponi ai quali sono obbligati tutti quelli che, a vario titolo (vaccinati e non) entrano in uno studio televisivo. Mietta al momento sta bene ma, come da prassi, è in isolamento. La domanda di Selvaggia Lucarelli alla concorrente in merito al suo stato vaccinale ha sollevato un polverone non indifferente, che ha coinvolto anche medici e altri artisti pronti a dire la loro. A Domenica In, Gulliermo Mariotto (in accordo con Mietta) ha confermato che la cantante non è vaccinata a causa di " motivi di salute ", versione data dalla stessa cantante poco dopo con un comunicato stampa.

Ma la nota di Mietta non ha spento la polemica. Selvaggia Lucarelli ha continuato a portare avanti la sua battaglia, rivendicando il diritto di fare quella domanda. Mietta ha annunciato che agirà perché è stata violata la sua privacy e il Codacons, dopo aver chiesto l'intervento della Rai contro la giornalista, ha annunciato che porterà la questione al vaglio del Garante della privacy e davanti al Cda Rai. In queste ore anche Roberto Burioni è intervenuto, ponendo qualche dubbio sulle motivazioni di Mietta: " In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale 'motivo di salute' impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto ". Le motivazioni di salute addotte dalla cantante sono state al centro anche di un'ulteriore polemica da parte di Selvaggia Lucarelli, che sostiene che proprio per quelle ragioni mediche la cantante non avrebbe nemmeno dovuto partecipare al programma.

Un punto di vista condiviso anche da Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma: " Non conosco quale sia la condizione patologica che impedisce a Mietta di vaccinarsi. Ma questo vuol dire che lei dovrebbe stare doppiamente attenta, stare a casa e soprattutto non partecipare a una trasmissione come questa, che di fatto pone i concorrenti in una sorta di 'comunità aperta', dove non può esserci distanziamento ma nemmeno isolamento dal resto del mondo ".

Controcorrente e in favore della concorrente, invece, si è schierato Vittorio Sgarbi: " Trovo davvero inaccettabile che Selvaggia Lucarelli debba chiedere a Mietta (che si è contagiata) se fosse vaccinata o meno, atteso che anche i vaccinati si contagiano. Forse che saperlo cambia qualcosa? Vogliamo costringere le persone a rendere pubbliche le proprie condizioni di salute, eventuali malattie? ".