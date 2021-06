Ecco quando toglieremo le mascherine al chiuso

L’obiettivo è quello, una volta raggiunta la cosiddetta immunità di gregge, di togliere le mascherine anche al chiuso, ovviamente in alcune situazioni, senza assembramento. Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite del programma Non Stop News, su radio Rtl 102.5, è un obiettivo che bisogna dare ai cittadini, poiché è in gioco la credibilità di quello che si sta facendo ed è un elemento che aiuta a consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini. “Stanno emergendo i cittadini più scettici verso i vaccini – afferma Costa – e dobbiamo quindi introdurre elementi che consentano di procedere alla vaccinazione e dare delle prospettive, momenti in cui certe libertà possono tornare e quindi togliere le mascherine al chiuso” .

Il sottosegretario alla Salute commenta anche il provvedimento che abolisce l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all'aperto a partire dal 28 giugno, definita “un’ottima notizia” . Prosegue, senza soste, il percorso avviato dal governo Draghi, con tutta l’Italia che sarà in zona bianca. Un italiano su quattro, ormai, ha completato il ciclo vaccinale e più della metà dei cittadini hanno ricevuto almeno una dose. “Togliere la mascherina all'aperto – continua Costa – era un passaggio necessario e non più rinviabile, visti anche i numeri giornalieri confortanti della campagna vaccinale e il quadro epidemiologico in miglioramento costante” . Questa scelta, presa in seguito delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha un significato simbolico molto forte per il Paese. “Segna – spiega il sottosegretario – uno degli ultimi passaggi significativi per il ritorno alla vita normale. È un segnale di fiducia per i nostri concittadini e anche per tutti coloro che quest'estate verranno a visitare l'Italia” .