Covid, quanto guadagnano (e chi sono) i virologi "star" della tv

Dopo due anni in compagnia della pandemia Covid-19 ormai sappiamo tutto di loro, dalla vita privata alle loro abitudini quotidiane: sono i virologi, epidemiologi ed esperti di Sars-Cov-2 che vediamo apparire in decine di trasmissioni televisive da mattina a sera. Come dimenticare, per esempio, gli auguri di Natale del trio Crisanti-Bassetti-Pregliasco che ci avevano cantato il loro "si si vax, vacciniamoci". Al di là della nota di colore, in molti si saranno chiesti quale sia il loro guadagno vista la presenza fissa in alcuni programmi.

Qual è il cachet

Molti di loro, per gestire le richieste del mondo televisivo e riuscire a svolgere le loro attività quotidiane senza dover stare sempre al telefono, hanno dovuto rivolgersi ad agenzie di comunicazione che si occupassero di riempire la loro agenda e "piazzarli" nei vari talk. Attenzione, in molti casi alcuni di loro riescono a gestire entrambe le manzioni decidendo in autonomia se e quando partecipare a qualche "salotto" in tv ma, ad esempio, i virologi Roberto Burioni, Roberto Battiston e Ilaria Capua sono seguiti dall'agenzia Elastica. Andiamo al succo: quanto guadagnano per ogni apparizione, breve o lunga che sia? Secondo quanto scritto da Repubblica, si va dal semplice "gettone" di presenza da 300 euro per brevi e fugaci interventi a 2mila euro se l'esperto interviene per l'intera puntata.

Da Burioni a Galli, ecco i volti tv

Tra i volti più noti, ad esempio, c'è Roberto Burioni, ospite fisso nel programma di Fazio "Che tempo che fa": il virologo, secondo fonti, avrebbe un contratto d'esclusiva non direttamente con la Rai ma con la società esterna che produce la trasmissione. Infatti, molto raramente rilascia interviste ai quotidiani: le uniche volte che afferma qualcosa lo fa tramite i suoi profili social. Tra i volti più conosciuti e "fissi" in tv c'è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ad AdnKronos ha appena dichiarato di non aver " mai percepito nessun compenso " per essere ospite di trasmissioni televisive. " Lo ribadisco: non un singolo euro, anzi ci ho anche rimesso molto della mia vita privata e della mia tranquillità visto che i collegamenti li ho fatti la sera nel mio tempo libero ".

Nessuna certezza sul cachet di ilaria Capua, direttrice del Centro di Eccellenza One Health in Florida, che ha affidato l’agenda di interviste e interventi dal centro satellitare dell’università americana al suo agente. La virologa apparsa quasi esclusivamente sulle trasmissioni in onda su La7 non disegnando, di tanto in tanto, qualche intervista anche con alcuni quotidiani sull'andamento della pandemia. Stessa rete anche per la direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, Antonella Viola, ospite fisso con un gettone per la sua attività di divulgazione.

Crisanti, tra ville e politica